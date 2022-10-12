雲縣長選戰／北港開發案成攻防焦點

雲林縣北港糖廠周邊83公頃土地開發案攸關地方未來發展，連日來成為藍綠縣長參選人交鋒議題，民進黨劉建國陣營昨天批縣府計畫名稱一改再改，且進度不明；縣府新聞處長羅楚東強調，縣府推動的大北港科技產業園區整體規劃全面並且可行，已3度召開說明會，並非沒進度。

劉建國競選總部副發言人林昀蔚說，縣府去年說要推動北港水林產業加值園區，今年4月變成大北港產業創生園區，1個月後又改成大北港科技產業園區，令人無所適從。

雲林縣長張麗善。記者陳苡葳／翻攝

縣長張麗善日前在臉書宣布北港糖廠市地重劃工程本月21日開工，會後針對大北港科技產業園區等案召開說明會，對此，民進黨議員蔡孟真、蔡岳儒質疑未知會經濟部及台糖即恣意動工，且大北港科技產業園區都市計畫案尚未審議，且與市地重劃無關，批縣府打模糊戰。

羅楚東說，縣府同時推動北港糖廠市地重劃工程及大北港科技產業園區都市計畫程序，大北港科技產業園區都市計畫已於去年5月發包變更程序，預計後年通過審查進行工程開發。

羅楚東說，對手在選舉前突然提出雲林農業創新加值園區計畫，讓人質疑臨時抱佛腳，且目前僅獲農委會主委陳吉仲口頭允諾，後續得經行政院同意，若「事事靠中央」恐淪為無法捍衛地方權益的傀儡。