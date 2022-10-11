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喊出1126挺善良口號 張善政批民進黨把台灣善良變不見

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市長參選人張善政（右）楊梅區婦女後援會成立大會授理事長戴景兆（中）背帶、戰旗。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（右）楊梅區婦女後援會成立大會授理事長戴景兆（中）背帶、戰旗。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加楊梅區婦女後援會成立大會，喊出「1126挺善良」，張善政表示， 這次選舉太離譜，全台從南到北，被民進黨弄得烏煙瘴氣，變成台灣的善良都看不到了，11月26日選舉大家要用選票把台灣的善良帶回來。

張善政由立委張育美、前立委廖正井及議員周玉琴、涂權吉、李家興陪同，參加楊梅區婦女後援會成立大會，張善政主持選戰背帶、授旗、送好采頭（菜頭），由婦女會理事長戴景兆代表接下，與會婦女朋友高喊凍蒜，場面熱烈。張籲請大家投票給他、投給在場議員，在市府、市議會幫大家做事。

張善政表示，這次選舉他最重要的一個心情、心願，就是「幸福的桃源，善良的台灣」兩句話，幸福的桃園就是桃園很幸福，講善良的台灣，是因為這次選選戰被民進黨弄得烏煙瘴氣，變成台灣的善良都看不到了。

羅智強在他的直播喊出「1126挺善良」，他覺得「1126挺善良」，不止在桃園，很多很多地方都覺得很對，民進黨在這次選舉用很糟糕手段，連南部朋友都向他的選舉「善願」小紀念品及口罩、面紙，全台灣都要找回台灣的善良。

張善政表示，這次11月26日選舉，請大家投票給他，投給在場所有議員，都能夠當選到市府、市議會做事，最重要的是這票投下去，就是告訴民進黨選舉抹黑、抹紅、抹黃，把台灣搞的烏煙瘴氣，「我們不接受」。

他表示，如果你投一個挺抄襲的人，敢跟小孩講挺某某某、挺抄襲 ？這票投下去就是要回家很驕傲告訴小孩說投給張善政，經得起檢驗，請婦女姐妹最重要的力量在選舉時發揮出來，讓家裡的力量夠影響到整個桃園，讓桃園變得光明正大、幸福滿滿。

國民黨桃園市長參選人張善政（前排左三）楊梅區婦女後援會成立大會場面熱烈，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（前排左三）楊梅區婦女後援會成立大會場面熱烈，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）楊梅區婦女後援會成立大會歡迎場面熱烈，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）楊梅區婦女後援會成立大會歡迎場面熱烈，高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影

2022大選 桃園市長 張善政

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