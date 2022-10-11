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韓國瑜重提愛情摩天輪 陳其邁：歡迎多來看高雄轉變

中央社／ 高雄11日電

高雄市長韓國瑜昨天再提愛情摩天輪，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天說，韓國瑜主要表達的是希望高雄可發展愛情產業鏈，振興產業。高雄市長陳其邁則說，歡迎他多回來走走。

韓國瑜昨晚替國民黨高雄市議員參選人許采蓁站台，再次重申愛情摩天輪是為了發展愛情產業鏈，振興婚紗、糕餅等業；他並用連續劇比喻柯志恩和陳其邁的選情，指陳其邁連任成功是平淡劇情，柯志恩當選則是精彩劇情，能引人關注。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪被問及此事表示，看到韓國瑜氣色很好、中氣十足，精神抖擻，歡迎韓國瑜多回高雄走走，看看高雄近年產業轉型、文創發展及各項建設。至於愛情摩天輪是否延續，要問國民黨的市長參選人。

柯志恩今天上午在市場拜票時，接受媒體聯訪表示，韓國瑜主要想表達的是愛情摩天輪可以發展愛情產業鏈，振興相關產業。而高雄服務業、觀光業本來就應該多元化，對於如何振興產業，她會再做一些研究。

柯志恩參選後勤跑公園、市場等地拜票，她說，這對她來說是日常，她到高雄參選比較晚，時間有限，一定會把體力、耐力、韌性發揮到極致，用意志力撐著。過程中也感受到民眾的熱情、支持跟回饋，都是她前進的動力。

柯志恩還說，地方經營的扎根跟藍綠沒有太大關係，只要是高雄的土地就會走遍。另14日國民黨提名的女性縣市長參選人會一起到台中合體造勢。

對於陳其邁競選總部設立事宜，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳說，目前選舉相關活動籌劃持續進行中，在議會會期結束後將陸續展開；競選總部預計將在10月下旬成立，有進一步消息會主動說明。

2022大選 高雄市長 陳其邁 韓國瑜 柯志恩

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