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游淑慧稱選戰進入「烏賊時間」 連她也遭離譜謠言波及

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨北市議員游淑慧表示，選戰將進入「烏賊時間」。圖／游淑慧提供
國民黨北市議員游淑慧表示，選戰將進入「烏賊時間」。圖／游淑慧提供

九合一選戰腳步將近，國民黨台北市議員游淑慧表示，選戰已經開始進入「烏賊時間」，不僅將有潑髒水、搞奧步的手段出現，她本人也都被針對，甚至開始出現她確診重症、住加護病房的謠言。

台北市議員游淑慧10日在臉書發文表示，選戰要開始進入「烏賊時間」了，並且預告接下來「潑髒水、搞奧步」將成為選戰主流。

游淑慧表示，不只市長選戰有大烏賊，也有好幾個地方人士提醒她，連港湖地區都有人要針對她使壞招。甚至有人謠傳游淑慧確診重症，住加護病房，結果還被游淑慧的支持者「罵回去」，表示「昨天我才看淑慧上節目，她好得很」。

許多網友就在下方留言表示「不要怕被潑髒水，清者自清」、「身正不怕影邪、理性的選民還是比那些見不得光的人多啊」、「真理愈辯愈明！」、「別人是目眶赤（眼紅）才會使壞招」。

2022大選 游淑慧

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