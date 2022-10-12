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外型靚、批判猛！台北市十大亮眼女議員參選人聲量曝光

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

台北市十大靚女議員參選人

台北市議員選戰激烈，今年更有不少40歲以下年輕議員參選人，無論是首次參戰，或是爭取連任，各個無不卯足全力。除了政策牛肉受關注，不少參選人的外型同樣引起選民注意。不過，五官端正、面貌姣好真的有助於選情嗎？中山大學政治所教授廖達琪認為，外型亮眼非單一因素，若加上發言批判力道大、媒體曝光度高，更容易被選民討論，內外兼修兩者相得益彰。而上榜的中山大同區議員參選人柳采葳受訪時表示，很高興被網友討論，對於榜單排名，她認為徐巧芯聲量冠軍當之無愧，「徐巧芯戰力強、年輕、外型又亮眼」。

十大靚女

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，十個最被大家討論的台北靚女議員參選人，你有猜到這個人也上榜嗎？

No.10 鍾沛君（大安文山）

身材高挑、外型亮眼的鍾沛君，曾當過模特兒、政治記者以及新聞台主播，憑藉著對政治的熱愛與理想，決定參選市議員轉戰政治圈，並且擔任國民黨文化傳播委員會副主委兼發言人職務，她的父親鍾則良曾任台北市民政局長以及國民黨台北市黨部主委。

除了問政之外，鍾沛君在節目上闡述論點的邏輯和口才都備受支持者肯定。但今年台北市的選戰，身為藍軍「母雞」的國民黨台北市長參選人蔣萬安，布局初期頻挨批龜速、躺平，對此，鍾沛君7月22日在臉書曬出一張兩人合體看板照，並表示「不顯擺，不張狂，革新台北，並肩作戰」，以實際行動力挺，引起網友熱議，而蔣萬安也在底下留言「和沛君一起並肩作戰！革新台北」，顯示出「母雞小雞」參選人陣線的團結。

此外，鍾沛君3月調閱台北市政府各局處首長請假時數，發現時任勞動局長陳信瑜就任兩年以來，請假時數高達806個小時，讓鍾沛君怒批「知法玩法」。但柯文哲直到8月以才批准陳信瑜的請辭，讓鍾沛君質詢時不滿砲轟柯文哲「為何留陳信瑜至今」，引發大批網友討論。

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image source:FB/鍾沛君

No.9 林珍羽（中山大同）

林珍羽是民眾黨創黨黨員之一，曾是該黨發言人，其父為連任四屆台北市議員林國成。林珍羽外型姣好，經常綁著馬尾、戴著眼鏡的造型，讓許多網友印象深刻。擔任台北市政府副發言人以及民眾黨發言人期間，面對市政上的爆料、抹黑等事件，林珍羽不僅一一回擊，而且火力不小。

但林珍羽過去曾遭檢舉亂貼布條影響市容，甚至貼到台北市的市定古蹟上，因此被網友戲稱「變電箱女神」。7月底林珍羽因為確診隔離聲量飆高，不少支持者留言「早日康復」。

另外，有網友在行天宮捷運站附近看到林珍羽的巨型布條，在PTT發文，結果引來大批網友留言討論，「長得有點像隋棠」、「阿北黨真有錢」、「長輩最愛這類型的媳婦惹」。10月1日林珍羽的競選總部成立大會，台北市長柯文哲和無黨籍台北市長參選人黃珊珊也現身力挺，順勢替林珍羽拉抬不少網路聲量。

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image source:FB/林珍羽

No.8 柳采葳（中山大同）

前TVBS主播的柳采葳，目前是國民黨中山大同區議員參選人，並身兼國民黨發言人。柳采葳的外型相當受矚目，在媒體圈工作時，還被稱為「T台馬世莉」。自宣布參選以來，話題就沒斷過，對於自己能擠上前十名榜單，柳采葳受訪時表示，推測可能原因是「主播參政」具有話題性，因此格外引起民眾關注。

柳采葳近期網路聲量高點出現在8月29日，當天是2022年九合一大選開放登記首日，柳采葳與另外兩位同黨議員參選人詹為元、楊植斗一早就到台北市選委會準備登記，而立委江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、前台北市議員羅智強等人也都到場力挺助陣，除了吸睛搶攻版面之外，連帶創造不少話題。柳采葳當時也透露，長輩對於她要登記參選的日子，還特地查看黃曆，結果發現黃曆上寫著諸事不宜，因此加以提醒注意，但柳采葳認為，只要有好戰友、好長輩願意幫忙她，每天都是大吉利的日子，每天都是走上勝選的那一天。

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image source:FB/柳采葳

No.7 黃瀞瑩（北投士林）

外界對於黃瀞瑩「學姐」的綽號肯定不陌生，她曾任記者、立委蘇巧慧辦公室助理，因為過往的媒體人脈，進到了台北市政府媒體事務組後，以「學姐」稱號爆紅。挾帶著柯文哲的光環，是位不容小覷的參選者。頂著柯文哲光環加上清新形象的優勢，以及具有一定的空戰實力，網路上聲量高。

一開始外界頗看好黃瀞瑩，但她先前卻嘲諷陳菊以「大菊為重」，引起不少批評。後來黃瀞瑩投入選戰，打出的競選口號搭上「學姐」風潮，就叫台北有「姐」。黃珊珊多次強力推薦黃瀞瑩，「以對台北市政的充分掌握與歷練，黃瀞瑩會是優秀的民代，無庸置疑。」此舉替黃瀞瑩帶來不少聲量。

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image source:FB/黃瀞瑩

No.6 吳欣岱（內湖南港）

屏東醫院血管外科醫師吳欣岱代表基進黨出征內湖南港區，她時常在臉書分享時事看法，亮麗的外型被網友暱稱「美女醫生」、「下一位港湖女神」。雖然吳欣岱目前投入選戰，但她仍舊在屏東醫院保有門診，每個星期在台北、屏東之間往返。

針對民進黨新北市長參選人林佳龍表示，當選後「公布恩恩事件新北市府所有資料。」結果一向被視為民進黨友軍的台灣基進吳欣岱表示，「我不樂見這個案子被搬上祭壇變成祭品」。結果引起大批綠營支持者不滿，到台灣基進的臉書洗留言。吳欣岱則在臉書發文為祭品說致歉，強調是語意表達造成誤差，自己是一時衝動說錯話。

延伸閱讀：學姊排第2！蔡阿嘎評10大正妹立委候選人 第1名勝出原因曝光

image source:FB/吳欣岱

No.5 楊寶楨（松山信義）

民眾黨松山信義區參選人楊寶楨，靠著主持廣播節目以及過去擔任記者時期，逐漸累積不少聲量，個人媒體經驗加上外型亮眼，讓她加入民眾黨之後，即擔任發言人的角色。 隨著選戰腳步逼近，過去三個月，楊寶楨除了頻拋話題搶曝光之外，也和無黨籍台北市長參選人黃珊珊一起拍片，分享自己對選區未來的市政規劃，引起網友關注。

對於新聞議題、時事焦點，楊寶楨跟著很緊。針對慈濟屢次被民進黨側翼攻擊抹紅，慈濟卻發聲明感謝政府疫苗政策，楊寶楨表示「看了很痛心」；林智堅論文案爆發後，楊寶楨更在所主持的民眾黨網路節目《民眾之聲》，直接到台灣大學校門口街訪，獲得不少網友回應與留言。楊寶楨藉著穩抓新聞議題趨勢，增加自己的網路聲量。但楊寶楨今年年初時一句「以大菊為重」引發失言爭議；另外，她也曾在遭質疑為詐騙集團的「仟和億」任職，之後出席民眾黨的反詐騙記者會，遭到網友狂酸「詐騙集團開反詐騙記者會」。

延伸閱讀：黃瀞瑩、楊寶楨「以大菊為重」聲量新高！民代、政治網紅成KOL

image source:FB/楊寶楨

No.4 顏若芳（中山大同）

顏若芳曾任台北市議員、民進黨發言人以及民進黨新聞部主任等多項黨職。2014年，時任台北市議員簡余晏宣布交棒給已擔任其辦公室助理6年的顏若芳，當時29歲的顏若芳以新人之姿奪下第二高票，成功當選台北市中山大同區議員，並成為該屆議會最年輕議員，但2018年爭取連任失敗。決定今年捲土重來之後，顏若芳積極爭取曝光，無論是政論節目，還是臉書直播，她都努力跟進，希望衝高支持度。

但恐怕有不少網友對顏若芳印象最深的事情，就是2021年與已婚立委王定宇被媒體拍到出入同一宅邸事件，雙方強調只是房東與房客關係，該事件吵得沸沸揚揚，就連租金8,000元也被網友拿來大開玩笑。淡江大學助理教授何景榮也發文嘲諷，結果遭顏若芳怒告求償30萬元，今年7月判決出爐，台北地院認定何景榮言論只是對公眾人物發表適當評論，無性暗示，顏若芳求償無理由，判決何景榮免賠，可上訴。法院判決讓顏若芳近期網路聲量又因為東房客事件再掀討論，顏若芳能否擺脫爭議重回議員寶座，待年底見真章。

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image source:FB/顏若芳

No.3 苗博雅（大安文山）

苗博雅暱稱阿苗，是社會民主黨唯一一位台北市議員，同時也是台灣首位公開出櫃的同志議員，過去有媒體報導指稱台北市議員林穎孟曾是她的伴侶。苗博雅與台北市長柯文哲多次在社福、財政等議題攻防交戰都引起不少網友關注。

政治立場被認為偏綠的苗博雅，近期最被網友熱議的話題就是在林智堅論文案爆發後，苗博雅在政論節目《新聞面對面》上表示民進黨身上肩負著的，不單只是一個學位，而是對選戰和台灣整體公共政策的承諾跟願景，當民進黨推出20幾個縣市長候選人的時候，到底要帶給台灣各個縣市什麼樣的未來？此番言論立即引發網友熱議，甚至有人說「阿苗也要跳船喔」。

另外，民眾黨新竹市參選人高虹安戰校爭議，同樣是台大、北一女畢業的苗博雅認為，盲目的學歷主義是許多台灣社會亂象的根源，成績就是個數字，可以拿來自我提醒，但不能成為看不起別人的理由。此番言論引起大批網友讚賞。

延伸閱讀：甩劈腿陰霾爆新戀情！蔡阿嘎認證的美女議員林穎孟到底是誰？

image source:FB/苗博雅

No.2 林穎孟（大安文山）

林穎孟2018年代表時代力量競選台北市大安文山區議員，並成功當選，成為台灣史上首批公開LGBT群體身分並當選的民代。2020年8月，因時代力量前立委徐永明收賄，林穎孟又遭指「林昶佐派來的奸細」，因此她宣布退出時代力量。

2022年8月林穎孟和前男友葉矅彰因涉嫌詐領助理費案，遭台北地檢署依貪汙治罪條例起訴，引起廣大網友討論，被網友封為「假面甜心」。近期最引起關注的就是和柯文哲的議會質詢事件，9月6日林穎孟於台北市議會質詢台北市長柯文哲，問及民防議題時，還要求柯文哲簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，遭柯文哲反嗆「沒當過兵」，還爆粗口說「我管妳去X」，引發熱議。隔天柯文哲受訪繼續嗆，「林穎孟連題目都搞不清楚就亂發言，不如要林穎孟簽絕不詐領助理費的認證書。」上述的兩起事件，皆為林穎孟近三個月內聲量熱議話題，雖然引起高度討論，但都是負面聲量遠高於正面聲量。

延伸閱讀：北市美女議員與前男友 涉詐領助理費遭檢方起訴

image source:FB/林穎孟

No.1 徐巧芯（松山信義）

徐巧芯因外型神似鄧麗君，被網友暱稱為「松山鄧麗君」，支持者常在她的相關貼文留言「巧芯巧芯得第一」，反對者則狂提違停事件稱她「900芯」。徐巧芯曾任國民黨青年團總團長，2016年時，
當時年僅27歲的徐巧芯，相當受到前總統馬英九賞識，因此擔任其辦公室發言人，被視為國民黨青年力量的主要代表。2018年首次投入台北市議員選舉就以第二高票當選松山信義區議員，僅次於資深議員王鴻薇。

徐巧芯被視為國民黨戰鬥力最強的新生代，無論是爆料、揭弊，或是和綠營的選戰攻防，幾乎可說是無役不與。爆出林智堅論文抄襲案時，徐巧芯頻發文嗆林智堅，接著曝光民進黨台北市長參選人陳時中團隊名單，指出競選辦公室團隊成員部分政二代，引起許多討論。而周玉蔻爆料蔣孝嚴當年緋聞案，接著引爆與王鴻薇對罵以及張淑娟淚訴提告事件，徐巧芯臉書發文表態拒上周玉蔻任何節目，與爭議人物一來一往之間的攻防，都替她帶來不少聲量。但因為徐巧芯多涉入批評時政的事件，造成近三個月她的負面聲量約是正面聲量的3倍，同時也讓許多不喜歡她的網友，經常在徐巧芯相關新聞底下留言嘲諷「900芯」、「我們再回去講」。

延伸閱讀：徐巧芯表態拒上周玉蔻任何節目！ 周：有邀妳900X嗎？徐秀證據打臉

image source:FB/徐巧芯

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年7月8日至2022年10月05日，共3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北十大靚女議員參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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