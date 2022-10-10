國慶日沒中華民國主視覺？蔣萬安：如何團結國內民眾

國民黨台北市長參選人蔣萬安今一早連趕兩場國慶升旗活動，針對蔡英文總統國慶演說，他說，堅定守護中華民國主權，不是只有國慶日的時候出來講而已。

蔣萬安在興安華城社區升旗典禮接受聯訪，他表示，現在每天行程滿滿，特別今天是國慶日，當然希望能把握機會，參與各項國慶活動，其中包含過去每年都會來的興安華城升旗典禮，自己剛剛就是先從國民黨中央黨部的升旗典禮趕過來。

媒體問及，對手民進黨台北巿長參選人陳時中一整天都沒有升旗活動？蔣萬安說，國慶日是重要日子，他下午也會在榮星花園舉行慶祝雙十的親子音樂會活動，希望大家了解國慶日的重要性，能夠一同來參與盛會，也希望將國慶日營造成「家庭日」，成為國人可以闔家團聚、一個歡樂開心的日子。

總統府今年國慶主題為「守土衛國你我同行」，對於主視覺沒有中華民國，蔣萬安說，如果在國慶日都迴避中華民國，沒有任何相關的意象象徵出現，國人是無法接受的，「那要如何來團結國內的民眾呢？」

對於蔡英文國慶演說提出四大堅持、四大韌性，蔣萬安說，他堅定守護中華民國主權，且捍衛民主自由法治，但更希望的是這些理想能真正落實在每一天，而不是只有國慶日的時候出來講而已。