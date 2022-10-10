侯友宜沒參加國民黨升旗 侯 ：每年都與新北市民一起慶祝

國民黨今日在中央黨部前廣場舉辦國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨台北市長參選人蔣萬安等人都到場參加，不過新北市長侯友宜選擇參加新北市政府自辦的升旗典禮。侯友宜表示，新北市民在每年國慶日都會歡欣鼓舞，身為市長當然要與市民緊繫，只要愛中華民國，不管在哪裡升旗都是一樣的。

侯友宜上午參加新北市升旗典禮時指出，中華民國每年生日這一天，新北市民都會歡欣鼓舞，讓大家齊聚在這裡， 他身為市長陪市民守著新北市，愛我們的國家，一起往前走。

侯友宜說，大家不管在哪一個地方為國家慶生，心跟心都連在一起，愛我們的中華民國，愛台灣這塊土地的所有人民，其實都是一樣的。

另外，蔡英文總統今日升旗演說講到「守土衛國」，外界質疑是否又在賣「芒果乾」？侯友宜表示，每個人守護中華民國、守護台灣這塊土地的人民，不分族群、不分黨派，任何人都要同心齊力面對所有的挑戰與困難，只要願意為國為民，為國家犧牲跟奉獻，大家都能一起走。