沈富雄分析黃珊珊民調「出現這數字」：陳時中選情不樂觀

九合一大選進入倒數47天，台北市長「三腳督」選戰是外界關注話題，針對目前的選情，前民進黨立委沈富雄直言國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中、無黨籍的黃珊珊，3人支持度差距越來越拉大，並預測陳時中的選情「絕對死掉」。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，北市候選人國民黨蔣萬安以支持度39.6%領先，民進黨陳時中27.0%、無黨籍黃珊珊是23.3%。《TVBS》民調則顯示，蔣則是40%，大幅領先黃的23%及陳的22%。

沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》中表示，民調與他所想像的趨勢一致，一些名嘴「拱了黃珊珊，結果是壓到陳時中」，他進一步預測，一旦陳時中、黃珊珊民調支持度各有25％，蔣萬安就可以回家睡覺了。

沈富雄分析，對綠營失望的年輕人跑到黃那後就回不來了，其中也有部分跑到蔣那邊去，他曾說過黃如果有17％以上，陳的選情就死了，現在黃不只17％，「陳時中（選情）絕對死掉」。