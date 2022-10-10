快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

影／參加國慶升旗 林耕仁：政府多放心思在人民上

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到東區華夏新城在市議員鍾淑英議員陪同下與民眾一同參加升旗典禮。圖／林耕仁提供
今天是國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到東區華夏新城在市議員鍾淑英議員陪同下與民眾一同參加升旗典禮。圖／林耕仁提供

今天是國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到東區華夏新城在市議員鍾淑英議員陪同下與民眾一同參加升旗典禮，林耕仁說，希望未來政府要多放心思照顧人民、讓經濟越來越好，人民可以過上安居樂業的好日子。

林耕仁與民眾共同參加升旗典禮，現場齊聲唱國歌、一起向國家祝賀生日快樂，氣氛非常愉悅且高昂。隨後林耕仁再出席中央媽祖祝壽大典暨媽祖情義剪祈福，為新竹市民祈福，保佑台灣國泰民安。

林耕仁表示，每年國慶日，他都會到華夏金城參加國慶升旗典禮，看到國旗升起、全體民眾共襄盛舉，眼神充滿堅定的信念，祝福中華民國生日快樂。也希望未來政府要多放心思照顧人民、讓經濟越來越好，人民可以過上安居樂業的好日子，這是市民之福，也是他參選新竹市長最大的目標。

2022大選 林耕仁 新竹市選舉

延伸閱讀

林耕仁現身藍營青年團街頭演講 支持18歲公民權

破除藍白合 媽媽市長盧秀燕臉書留言續挺林耕仁

蘇貞昌竹市辦政績說明會 稱「選出來的市長不能向大陸招手」

盧秀燕與高虹安合體 林耕仁：盧秀燕認同在地「仁」

相關新聞

嗆陳時中抗中保台喊假 柯文哲稱「看出出」：保吃香喝辣權力

特斯拉執行長馬斯克先前接受「金融時報」訪問提到，建議將台灣變中國大陸的一個特別行政區，以此防止衝突。民進黨北市長參選人陳...

韓國瑜雙十國慶日啟動全台輔選 先拍片挺謝福弘

今天雙十國慶日，高雄市前市長韓國瑜將啟動全台輔選，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘公布他與韓拍的競選廣告，並表示與韓約定近期將...

周玉蔻復出 朱立倫：此時幫陳時中大忙 民進黨別想切割

名嘴周玉蔻在爆發爭議後休息一段時間，今天正式復出。國民黨主席朱立倫上午受訪說：「民進黨應該很高興吧，周玉蔻是他們最重要的...

國慶大典排宋楚瑜旁 柯文哲：我會請他大力支持黃珊珊

今天雙十國慶，台北市長柯文哲今天上午也出席總統府前國慶大典，被安排在親民黨主席宋楚瑜旁，媒體上午問柯，會跟宋主席聊什麼？...

六都攻防戰／賴香伶最早起跑卻最邊緣 柯P「嗡嗡嗡」救得了選情？

民眾黨主席柯文哲喜歡哼著「翁嗡嗡」去做工，昨天一早就到桃園，連跑龜山、蘆竹、桃園3個行政區，從拜廟到開箱黨籍市長參選人賴香伶的競選行動辦公室，一整天行程馬不停蹄。但外界好奇，柯P賣命演出，救得了白營低迷的選情嗎？

影／參加國慶升旗 林耕仁：政府多放心思在人民上

今天是國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到東區華夏新城在市議員鍾淑英議員陪同下與民眾一同參加升旗典禮，林耕仁說，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。