影／參加國慶升旗 林耕仁：政府多放心思在人民上

今天是國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到東區華夏新城在市議員鍾淑英議員陪同下與民眾一同參加升旗典禮，林耕仁說，希望未來政府要多放心思照顧人民、讓經濟越來越好，人民可以過上安居樂業的好日子。

林耕仁與民眾共同參加升旗典禮，現場齊聲唱國歌、一起向國家祝賀生日快樂，氣氛非常愉悅且高昂。隨後林耕仁再出席中央媽祖祝壽大典暨媽祖情義剪祈福，為新竹市民祈福，保佑台灣國泰民安。

林耕仁表示，每年國慶日，他都會到華夏金城參加國慶升旗典禮，看到國旗升起、全體民眾共襄盛舉，眼神充滿堅定的信念，祝福中華民國生日快樂。也希望未來政府要多放心思照顧人民、讓經濟越來越好，人民可以過上安居樂業的好日子，這是市民之福，也是他參選新竹市長最大的目標。