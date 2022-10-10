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決戰百里侯／盧秀燕：負面選戰打過頭 蔡總統要負責

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅洪敬浤林政忠／專訪
台中市長盧秀燕接受本報專訪，不但質疑民進黨對女性非常負面，更直指今年負面選戰「太OVER（過分）」，蔡英文絕對要負責。記者林俊良／攝影
台中市長盧秀燕接受本報專訪，不但質疑民進黨對女性非常負面，更直指今年負面選戰「太OVER（過分）」，蔡英文絕對要負責。記者林俊良／攝影

台中市長盧秀燕接受本報專訪時火力全開，除質疑蔡英文總統等人對「媽媽市長」的負面評論，對女性非常負面、不禮貌、太男性沙文主義，更直指今年負面選戰「太OVER（過分）」，蔡英文絕對要負責任。

「我選過九次大選，今年負面攻擊特別嚴重。」盧秀燕說，以前選舉出現人身攻擊還會匿名、躲躲藏藏，如今是公然表態替執政黨賣命，沒有是非、又明目張膽的惡意攻擊，絲毫不覺羞恥，甚至沾沾自喜向執政黨邀功；蔡英文身兼總統和執政黨主席雙重身分，對國家選風和社會是非扮演重要角色，今年負面惡質選風「蔡英文當然該負責」。

她說，綠營攻擊者挑戰慈濟與台大，為了選舉護航論文、攻擊血統， 這不是民主政治，簡直摧毀台灣人的普世價值，落後人民太遙遠，「我替他們覺得悲哀」，難道年輕人會因為台大被攻擊就不讀台大？如果執政黨可以把追殺政敵的力氣拿來治國該有多好？但民進黨太在乎選舉，在乎到無所不用其極。

綠對女性的觀念落伍

蔡總統說，「媽媽市長」把心力放在「送往迎來」；副總統賴清德輔選也諷刺「媽媽市長只顧柴米油鹽醬醋茶」，民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌也批「不稱職的媳婦」…。盧秀燕說，社會進步到廿一世紀，沒想到民進黨對女性、媳婦的角色錯誤，說出如此落伍語言，代表民進黨嘴巴高喊性平卻未自省，跟現代女性觀念背道而馳，讓她大感驚訝。

盧秀燕說，國民黨過去也充滿沙文主義，如果不是敗選垮台，藍營女性政治人物不會出頭天，呼籲攻擊者回頭看看自己的媽媽，是誰扶養孩子長大？是誰支撐這個家？媽媽也許不會說政治語言，但「為母則強」，媽媽是包容的、大無畏的，為了保護家庭，媽媽絕對是家庭重要支柱。

四年前，盧秀燕大勝對手林佳龍廿萬票，今年的目標是否也設定大勝廿萬票？盧秀燕表示，中央要員和資源川流不息到台中，連串攻擊對準她，她的選情絕非表面樂觀，今年仍是決戰中台灣，只是北台灣選戰比較熱鬧，外界看不出來，她選得很辛苦，但每次選舉她都是自己跟自己選，重點不是對手是誰，而是要永遠在乎民眾的感受。

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