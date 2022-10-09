侯友宜指謝國樑值得信任 是時候當選市長了

新北市長侯友宜今為國民黨基隆市長參選人謝國樑輔選，並與藍營議員交換意見，贈送「是時『侯』了」HOUHOU加油扇等競選小物。侯說，謝國樑是時候該當選市長了，是時候該為基隆市民服務了。

侯友宜今天下午先到基隆仁愛市場與謝國樑會合，在市場內拜票過後，轉往七堵競選總部參觀。謝國樑導覽總部設計，說明他對基隆最重要的「基隆科學園區」規畫，想要幫基隆創造更多就業機會。

謝國樑的競選總部牆面，有他與侯友宜的合照。兩人在牆面前擺出與照片相同姿勢合照，並和與會的基隆市議員逐一拍照。

侯友宜說，從國樑宣布參選至今，看見他為未來市政的認真和對民眾的關懷。基隆市民關心基隆捷運建設，謝國樑和多名議員8月底時就曾到新北，與新北捷運局同仁交流，汲取經驗。

侯友宜表示，謝國樑絕對是未來基隆市長最佳人選，因為謝國樑不僅有創新、活潑的思維，也有做事的決心，對於民眾更有同理心與關懷，絕對值得信任。

侯友宜贈送謝國樑「是時『侯』了」等競選小物，表示謝是時候當選市長了，未來除了要與謝國樑一起關懷基隆、新北的民眾，也要一起努力，讓新北、基隆共好。

謝國樑表示，8月底與國民黨市議會黨團到新北捷運十四張站，向侯友宜請益捷運聯開相關發展經驗。今天邀請侯前來基隆助選，「基隆新北連線」一起打出全壘打，未來會一同把基捷蓋起來，串接新北、基隆產業廊帶。