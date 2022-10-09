吸引年輕人投他一票 張善政：端出最好的牛肉

國民黨桃園市長參選人張善政今晚至中壢參加國民黨青年團開講，針對爭取年輕人出來投票支持看法？張善政表示，他前陣子端出五個友善的青年創業政策，年輕人子女教育問題，也推出科技教育、科技素養等課程，後續還會推出居住、育兒政策，用政策吸引年輕人支持。

張善政由國民黨市議員參選人凌濤、孫韻璇陪同，前往中壢參加國民黨青年團「青年挺18戰隊」街講活動，他看到青年戰隊在毛毛細雨中的街頭宣講挺18歲的公民權，並表達百分之百支持18歲公民權。

媒體問桃園年輕人多，要如何爭取年輕人出來投票支持？張善政表示，他是政策來引年輕人，像前一陣子端出五個友善的青年創業政策，希望年輕人把桃園當做根，另對於年輕人可能有子女教育問題，也推科技教育、科技素養等課程，讓年輕人子女在桃園，得到最好的科技基礎教育，對年輕人應該有相當吸引力。