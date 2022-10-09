陳其邁今成立東高雄4區後援會 喊「在地市長和大家站在一起」

高雄市長陳其邁拚連任，今天在甲仙、山林、六龜、旗山等區成立後援會，陳其邁致詞時強調，自己是在地市長，一定會用孝順大家的心意報答鄉親的提攜。更多次自己兩年政績與前朝相比，「上一任市長促參只有4、5億元，我上任後已有數百億促參」。

陳其邁今天東高雄走透透，上台時強力推薦民進黨提名的該選區議員參選人林富寶、林慧欣，「林富寶已經連任到我不知道第幾屆了，服務好到有阿嬤把他誤認為兒子，這麼好的議員一定要讓他高票當選。」話鋒一轉也不忘提攜後輩，提及林慧欣過去是老師，也在市府服務過，重視客家文化傳承，「老幹新枝都要送進議會」。

談到自己時，陳其邁強調自己是「在地市長」、「醫師市長」，陳其邁細數颱風天、雨季時自己到那瑪夏、茂林等地高達8次，就是擔心民眾生活遭受影響，「因為是在地市長，自己拚死拚活也要為高雄打拚，兩年拚四年高雄動起來，接下來要再拚四年高雄起飛！」陳在六龜區也暗酸，「六龜高133線便道前任市長做在溪底，水一來就斷，我上任後行政院長蘇貞昌也全力支持，現在預算已增至7.2億，要做就做到最好！」

陳其邁場場提及高雄防疫好成績，更強調自己要市府同仁把長輩注射疫苗當成自己的父母服務，因此有效法日本宇美町式施打法，讓長輩有最好的體驗和服務，在偏鄉不方便更提供醫師到府施打或交通接送。陳也不忘提醒長輩，流感疫苗、次世代疫苗已開打，大家要將自己的身體照顧好。

今天最後一場後援會在旗山區，傍晚時下起滂沱大雨，但未澆熄支持者熱情，陳其邁大進場時受到民眾熱烈歡迎，民眾手搖桃紅與白色「拚」字旗高喊「凍蒜」。陳其邁說，雨那麼大，大家都沒有離開，更幽默地說「如果說到都沒有離開，邱議瑩就笑到不行」，自我解嘲上屆高雄市長選舉時的新聞事件。