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大陸威脅利誘時尊嚴與金錢怎取捨？ 陳時中：以香港為戒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人陳時中。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人陳時中今出席「海洋國家．城市外交」青年座談會，會中媒體問答時，針對雙城論壇，以及面對中國大陸的威脅利誘，如何在尊嚴及金錢取捨，陳時中表示，不要因脖子被掐著才舉辦雙城論壇；至於尊嚴與金錢間的選擇，陳時中則說，不是說中國大陸不好，但要以香港為戒。

陳時中進行媒體問答時，被問到雙城論壇認為柯市府做不好，未來要用怎樣方式進行？陳時中表示，廣泛來講，雙城論壇等於是城市外交，但台北市不要只把眼光放在上海，世界有這麼多城市，「上海也許有我們需要學習的地方，但目前來講建設性太不足」，國際太多城市值得學習，眼光要放大，自重才會人重，「有價值才舉辦，不要因為脖子被掐著才舉辦」，要放眼全世界。

針對陳時中致詞內容不斷強調國家或台北市的尊嚴，但中國大陸市場無疑是塊肥水，不論藝人或是原住民到中國大陸發展，最後都要說自己是中國人，未來若成為市長，要怎麼在尊嚴及金錢中做選擇？

對此，陳時中表示，沒什麼要做選擇的，自重人重，生命財產才得以保障，若以賺錢為前提，屆時要付出的代價很大，眼光要看得長遠，不是說去中國大陸一定不好，但要以香港為例，風險很大，大家要小心。

2022大選 台北市長 陳時中

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