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周江杰反對增蓋納骨塔 力推公墓公園化與自然葬

中央社／ 新竹縣9日電

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，新竹縣政府與竹北市公所近年推動興建納骨塔，衝擊交通與生態，他不希望納骨塔成為竹縣代名詞，將推動公墓公園化和環保自然葬。

周江杰今天透過新聞稿指出，近日他到竹北市走訪鳳崎落日步道，得知前幾年竹北市公所要在鳳崎步道周邊規劃興建可容納10萬個骨灰罈的納骨塔，遭當地居民抗爭，最終獲高等行政法院裁判撤銷全案環評決議，才成功保留鳳崎落日美景。

周江杰指出，爭取連任的縣長楊文科把湖口生命紀念園區計畫列為重要施政，但納骨塔的預定地鄰近國道1號湖口交流道，若蓋建納骨塔將讓原本就黑暗的交通雪上加霜。

周江杰說，不清楚縣府與市公所都要蓋納骨塔，但其實蓋納骨塔與新竹縣傳統客家族群的觀念有衝突，因為客家鄉親的宗族觀念裡，會有「祖塔」用來存放靈骨。

周江杰強調，新竹縣是一座年輕的城市，葬禮的形式會不斷隨著科技和觀念的改變而變化，他當選上任後不會再蓋納骨塔，絕對不讓新竹縣變成「納骨塔縣」，同時還會推動公墓公園化，以及提供樹葬、花葬、海葬等自然葬的多元選擇。

2022大選 新竹縣選舉 周江杰

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