快訊

網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

砰然巨響！新店社區大樓「超誇張鋼架掉落」 中庭遭掩埋

鴻海員工分紅9月底入帳！平均可領達百萬元 羨煞電子同業

蘇貞昌：不選去跟中國握手的人 而要能延續政績

中央社／ 新竹市9日電

行政院長蘇貞昌今天到新竹市舉辦政績說明會時說，新竹市有港口、科學園區及空軍基地，是重要城市，強調民眾要選的不是去跟中國握手的人，而是能延續好政績的市長。

「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，今天在新竹市一間宴會館舉行，屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌及前新竹市長林智堅也到場為沈慧虹站台，現場湧入千名支持者，場面盛大。

蘇貞昌致詞說，他每次到新竹市都很感動，因為新竹市民選出總統蔡英文顧全台灣，8年前選出前市長林智堅改變新竹市，強調「沒有地方、哪來中央？台灣一定要中央地方一條心，建設福利都用心。」

蘇貞昌細數中央政績，包括長照補貼、育兒津貼，也讓校園班班有冷氣、有網路，學生有平板用。

蘇貞昌表示，台灣從來不去惹別人，但中國大陸卻派軍機繞台、軍艦圍台，還有人說要把台積電搶走、把台灣人送去「再教育」。新竹市是重要的地方，不僅距離中國最近，還有港口、科學園區及空軍基地，強調民眾要選的市長，不是要去跟中國握手的，而是能接續建設、政績的人。

沈慧虹致詞表示，7年多來她和林智堅、市府團隊的努力，只要有在新竹生活都感受得到。過去國民黨執政20年，很多沒做的東西，民進黨用8年追趕甚至超越。

林智堅致詞表示，國民黨的市長參選人做了20多年民代，卻沒有為新竹爭取任何建設，民眾黨參選人到新竹則是不斷批評，還用菁英主義發言歧視學歷。他強調，選舉是選賢與能，沈慧虹是參選人中能力最好、有同理心、專業、謙虛，對這座城市充滿熱情，呼籲民眾全力支持，讓新竹幸福大步向前。

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌竹市辦政績說明會 稱「選出來的市長不能向大陸招手」

盧秀燕、高虹安合體 沈慧虹：藍白相互政治利用

蘇貞昌拿雪隧類比新竹棒球場 黃子哲：為「討厭民進黨」加溫

蘇貞昌嘉縣說明政績 懇請鄉親支持年底大選全壘打

相關新聞

破除藍白合 媽媽市長盧秀燕臉書留言續挺林耕仁

台中市長盧秀燕8日現身國民黨新竹市長參選人林耕仁造勢場，表達「唯一支持」力挺態度，但民眾黨市長參選人高虹安到台中參訪，與...

質疑張善政告他造勢賄選 鄭運鵬批對手造勢選舉雙標

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午在平鎮區成立南區宗教後援會，對於對手張善政之前批評民進黨補助遊覽車動員，鄭回應說，國民...

蔣萬安提「深蹲20下免費搭公車1次」 有粉專舉3點指北巿不可行

國民黨北市長參選人蔣萬安昨針對「氣候治理．淨零台北」，提「深蹲20下免費搭1次公車」政見，引熱議。長期評論藝術、社會議題...

林耕仁現身藍營青年團街頭演講 支持18歲公民權

國民黨青年團「青年挺18戰隊」啟動全台巡迴街講，支持18歲公民權，今天下午到新竹火車站進行街頭演講，國民黨新竹市長參選人...

謝龍介大談幼兒福利 綠營要搶下台南關鍵第3席

台南市永康區及新豐區的無黨籍市議員參選人林冠維、吳禹寰今天成立競選總部，國民黨台南市長參選人謝龍介分別前往祝賀，他大談他...

雙十國慶雲林藍綠營大老忙跑攤 競選總部陸續開張

雙十國慶連假第2天，雲林地區各參選人把握時間成立競選總部及後援會，國民黨今主跑山線聲援，民進黨則進攻海線選區，雙方陣營氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。