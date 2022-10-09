高市選情 11月12日電視政見發表會

高雄市選委會今天表示，今年高雄市長選舉公辦電視政見發表會預計11月12日下午2時舉行，並將有第3人提問，由參選人輪流回答。另近日將完成參選資格審查，11月正式公布名單。

高雄市選舉委員會今天接受中央社記者訪問表示，今年高雄市長選舉公辦電視政見發表會，初步規劃將於11月12日下午2時舉行，將會有第3人提問、參選人輪流回答環節，但提問人名單及地點等細節仍在討論中。

今年高雄市長選舉有4人登記，包括現任市長陳其邁、國民黨籍柯志恩，以及無黨籍的曾尹儷、鄭宇翔，4人在登記時均表示同意辯論。據了解，公辦電視政見發表會的時間，高雄市選委會已分別通知4名參選人。

此外，議員參選人政見發表會則預計在11月16至23日舉行。高雄市選委會表示，這次登記議員參選人有128人，各選區將分組抽籤舉行政見發表會。

高雄市選委會指出，中選會預計10月中旬完成參選資格審查，10月21日舉行市長、議員參選人抽籤，11月10日正式公布市長候選人名單，11月15日則公布市議員候選人名單。