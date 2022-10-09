選戰最前線／非核家園跳票 掀2024能源攻防戰

聯合報針對九合一選舉採訪六都三縣市，推出「選戰最前線」巡迴系列報導，提供讀者最新選戰觀察，今日刊出能源篇。

穿過被巨大隔音牆擋起的工地，刺鼻的化學味在空氣中散開。這裡是中油五輕舊址—台灣史上最大規模的土壤及地下水汙染整治區，在台積電接受高雄市府邀請設廠後，進出車輛全被高規格把關；巡迴採訪團隊九月進入工地時，台積電將優先進駐的工區只剩六、七台怪手，相較於鄰近工區堆滿有如小山丘的土堆，這裡宣告整地接近尾聲。

沒過幾天，高雄市政府工務局核准建照，台積電也宣布今年如期動工，二○二四年量產。

九月停電八次 台積怎翻轉高雄

「護國神山」進駐，地方拍手叫好，但一場奈米級工程，卻為港都埋下一枚深水炸彈，牽動高雄市長選情，對民生用電衝擊更是一大隱憂。高雄變天需要奇蹟，不論選情或經濟，台積電都扮演關鍵角色。

八月底，彭博社報導指出，當前台積電占全台整體能源消耗約百分之六，預期二○二五年將達百分之十二點五。地球公民基金會專員鄧宇佑說，台積電到高雄設廠，大家看到就業機會、炒高房價，卻鮮少有人注意到能源問題。

為迎接台積電，高雄市政府與中油簽訂行政契約，五輕場址整治從十七年縮短到三年完成，「光速整治」爭議不斷。但自從去年底台積電宣布設廠後，北高雄房價翻倍，街頭更拉起「榮耀高雄」看板；前市長韓國瑜當年一句「高雄又老又窮」，如今多少人寄望台積電翻轉大高雄。

台積電進駐是高雄市長陳其邁的重大政績，但國民黨對手柯志恩質疑，高雄九月就停電八次，不是一個台積電來就能解決所有問題。

廢核必定跳票 沒人設想下一步

未來，光一個台積電高雄廠用電，就會超過高雄市所有民生用電的總和。中油知情人士說，「接電不是問題，通電才是學問」，多數高雄人只看到台積電，忘了問電從哪裡來？

「電從哪裡來」是產業界共同疑慮。官田工業區廠商協進會理事長季惠卿長年支持廢核，但眼見二○二五年非核家園時程逼近，他說，當替代能源無法跟上時，政策要做滾動式調整，「廢核一定跳票，但沒人告訴我們下一步怎麼辦？」

今年三○三大停電，南部傳產受創最大。工總秘書長蔡練生說，政府一再對供電掛保證，但停電、跳電次數增加，政府宣示二○二五年的能源配比，是否能支撐產業需求？

蔡政府設定二○二五年目標再生能源占比二成，但綠能建置進度落後，經濟部長王美花已坦言「跳票」，二○二六年十月才能達成。行政院緊盯，擁有土地的政府單位要建置綠能配額，短短六年內，陸域風機成為沿海新風貌，魚塭也被光電板取代。

基隆海岸也面臨新危機。中油天然氣第三接收站爭議才剛平息，台電卻規畫在外木山興建第四接氣站。

藻礁公投落幕 下個戰場在四接

「政府不是說三接做好了，北部供電就沒問題了嗎？」反四接填海造陸地方公投領銜提案人王醒之說，若四接環評過關，不到五年內，大海將浮出一塊載著天然氣儲槽的灰色水泥地；能源轉型不能以生態換取能源，環團發起保護基隆海岸公投，卻因基隆市府報中央裁示，連發起公投都遇瓶頸。

去年底「珍愛藻礁」公投案落敗後，環團集中火力到四接，當年的公投領銜人潘忠政仍一次次回到設置中油三接站的大潭藻礁，觀察消失中的保育類物種。

潘忠政說，二○二五年非核家園，應先設法抑制電力需求，但現在對零碳排沒有具體方案，失控的能源政策，讓生態被霸凌、土地遭覬覦。

二○五○年淨零碳排是全球共識，但當再生能源發電量跳票，太陽能、風電侵蝕農漁業與沿海地貌，歐洲議會又將核能列入永續綠色議案，挑戰蔡政府「非核家園」神主牌，也為二○二四總統大選的能源攻防埋下伏筆。

地貌改變 虱目魚故鄉 變光電故鄉

記者侯俐安、蔡晉宇、周佑政、陳洛薇、林政忠、林新輝、陳熙文／台北報導

沿台六十一線往南，過了口湖休息站，有一處曾因夕陽美景紅極一時的「成龍村」，村內上百公頃的濕地中，還可見歪斜路燈、土地公廟泡在水裡。這裡曾因嚴重地層下陷、海水倒灌，從遍布稻田的農村成為以養殖業為主的「漁村」，社區在十年間找到與濕地共存的方式，卻在近期出現巨變；土地掮客穿梭遊說，一眼望去，遍布的盡是正在搭建的地面型光電板。

往南走，進入台南學甲。升起空拍機俯視，原本的虱目魚溫被抽乾後，灰色太陽能板取代魚塭。在台南學甲推動虱目魚契作的王文宗苦笑，「學甲以前是虱目魚的故鄉，現在變成光電的故鄉了。」

台南市向政府備案的各類型光電高達一萬兩千多公頃，近來最受關注的七股三股子、下山子寮段等案場，合計超過三百公頃面積的「漁電共生」案場正如火如荼施工。七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，漁民怕的不只是以後沒工作，更擔心地貌將翻天覆地變化。

蔡政府為達成二○二五年非核家園目的，推動「魚電共生」、「農地種電」等政策。六年過去，西岸一畦畦的農地、魚塭，原本鳳梨、虱目魚、石斑魚的故鄉，轉眼間都成了光電的故鄉。

今年中國大陸暫停進口台灣石斑魚，漁民生計陷挑戰，有「石斑魚的故鄉」之稱的高雄永安，光電業者也趁勢圈地。養殖戶于錦鳳比畫著後方說，「那些還蓄水的漁塭，都已簽約」。

蔡政府高喊「漁電共生」，但光電取代漁塭，隱憂已然浮現。漁民抗議工作權被剝奪，但種電利潤遠超過契作，王文宗表示，種電一公頃可以賺四十萬，契作虱目魚再怎麼會養也頂多十五萬，「你選哪一個？」（系列完）