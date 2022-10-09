挺台南拚得票 蘇貞昌賣力拉抬 陳其邁要和黃偉哲比「誰得票率高」

選戰倒數，民進黨昨在台南白河舉辦「挺台南、作伙贏」政績說明會，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及立委等綠營大咖都上台助講，湧入近千人，壓軸的蘇貞昌拿出招牌的撞球桿，細數他為台南爭取的各項建設，趁勢替競選市長連任的黃偉哲拉抬，陳其邁則要和黃偉哲比賽「看誰得票率較高」。

立委蔡易餘拜託大家台南一定要拚出全國最漂亮的成績，因未來可能成為總統的副總統賴清德，及行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺都出身台南，如果票沒開第一，真的算漏氣了。

黃偉哲稱讚蘇貞昌從擔任屏東縣長、台北縣長一路到行政院長都非常努力，如「班班有冷氣達1萬9千台、生生有平板3萬3千台」，照顧廣大的學子，蘇貞昌「說到做到」的行政執行力、腳踏實地為台南的發展打拚。

蘇貞昌細數他為台南爭取北外環道180億、台36向東延伸到台3線110億元等400億「四橫四縱」路網，還有沙崙科學城、南科相關近1000億的建設經費，更指「能講的實在有太多要講也講不完」，就是感謝台南鄉親，因蔡總統2次選舉台南67%得票都最高。

蘇更稱讚黃偉哲非常認真，不斷北上向中央爭取建設，「一張高鐵票沒多少錢、來一趟就爭取幾千幾萬倍的經費」，還沒說完台下就響起如雷掌聲。

陳其邁演講時再打抗中牌，指責中共軍機擾台時、國民黨副主席還跑去大陸；大陸禁止鳳梨等農產品進口、欺負打壓台灣人時，他與黃偉哲大力推銷在地農產，呼籲選民支持民進黨，票投民進黨就是支持台灣。

陳說，他是來學習黃偉哲如何做好市長，更表示要和黃偉哲比賽「看誰得票率比較高」。