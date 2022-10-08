澎縣長賴峰偉成立競選總總部 馬英九、朱立倫跨海相挺

國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉今早成立競選總部，國民黨主席朱立倫及前總統馬英九連袂跨海助陣，朱稱許賴是具前瞻性的好縣長，更釋出初選失利的副議長陳雙全歸隊訊息，馬則讚賴是經驗老練「船長」，能引領澎湖發展，擔任賴峰偉競選總部榮譽主委的議長劉陳昭玲更以服務41年的資歷替賴「掛保證」，現場營造團結拚勝選氣勢。

拚連任的國民黨縣長參選人賴峰偉競選黨部設於國民黨澎湖縣黨部，今早由馬英九、朱立倫等國民黨大咖揭幕啟用，成立大會上，藍軍各民代參選人及後援會齊聚，朱立倫為賴披掛彩帶、授戰旗，馬英九致贈好采頭，賴峰偉夫妻同穿紅色球鞋，搏好運外也象徵腳踏實地。

朱立倫說，賴學歷高，經驗豐，是實在做事的好縣長，稍早他們先參訪世界最高的媽祖像，相信天上媽祖也一定保佑賴高票連任，澎湖觀光重鎮，賴有信心將澎湖推向全世界，賴也能克服東北季風，轉化為風力能源。此外任內革新行政，遷墓地、推動綠美化，發展宜居環境，施政具前瞻性。

朱並表示，昨午在台北與副議長陳雙全碰面，陳是國民黨忠貞黨員也是終身黨員，國民黨需要陳，也歡迎陳加入輔選。「藍軍一定要團結，團結才有力量」。