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韓國瑜現身點燃選戰熱度？高雄市長陳其邁當選率59.1% 柯志恩逼近41%

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:《選戰溫度計》

文/蔡岳霖

國民黨高雄市長參選人柯志恩7日推出政見，提出「減負擔、顧就業、助新創」，要幫助青年就業，翻轉低薪；對手高雄市長陳其邁表示，高雄青年失業率在他上任前是13.96%，今年降至9.5%，目前是六都最低。藍綠雙方紛紛都在青年政策上著墨，希望搶攻年輕選票；陳其邁有市政成績當後盾，柯志恩最近則因為高雄市前市長韓國瑜現身助陣拉抬網路聲量，雙方差距預測當選率再度拉近。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站7日最新公布的高雄市長參選人預測當選率，陳其邁當選率高達59.1%，柯志恩為40.9%，雖然陳其邁當選率仍大幅領先柯志恩，但雙方差距已經來到近7天內最小差距。

與韓國瑜同框又將同台 柯志恩一週聲量狂飆近7萬筆

柯志恩4日傍晚與韓國瑜出席台灣區旅高同鄉會餐敘，但這回是私下碰面，因此媒體也好奇追問兩人是否有機會公開同台？柯志恩則低調回應「會繼續走自己的路」。而現在也傳出韓國瑜首場站台輔選，將會獻給前議長許崑源女兒、市議員參選人許采蓁，柯志恩當天也受邀出席，兩人將首次公開同台亮相。

「韓國瑜、柯志恩私下會面」一事連續創造好幾波話題，順勢讓柯志恩網路聲量狂飆逼近7萬筆，好感分數78.51，社群討論強度達到46。不過，或許新聞關注韓國瑜的動向多過於柯志恩，柯志恩在擴散廣度僅60，仍不及陳其邁霸占新聞頻道高達105。

韓國瑜的悄悄現身，的確助長柯志恩不少聲量，但進一步觀察分析，柯志恩的個人魅力，似乎還未受到網友們青睞，在粉絲溫度上陳其邁觸及6萬2,802人，是柯志恩的4倍；雖然柯志恩與粉絲互動達15萬，卻同樣不及陳其邁的26萬互動數；另外最新媒體民調陳其邁當選率高達53.9%，依舊遙遙領先，就連未來交易所的成交價也達到87元，對陳其邁的看好度相當高。相較之下，柯志恩媒體民調31.3%，未來事件交易所成交價也僅14元，這場選戰柯志恩還有不少努力空間。

高雄市長陳其邁壓熱度  韓國瑜降落高雄助陣點燃選情溫度？

韓國瑜出任國民黨中央助選團副團長，日前接受《聯合報》專訪時自嘲「我到底是票房補藥，還是瀉藥？」雖然柯志恩許多指數都落後陳其邁，但網路好感度比值則贏過陳其邁。韓國瑜現身後，雖然催出一波藍軍熱情的正面效應，但負面效應恐怕也再度重新被點燃，因為部分高雄市民對韓國瑜的仇恨值仍在。在正負效應評估權衡之下，傳出有藍軍幕僚直言，韓國瑜現身助選「加分還是大於扣分」；而陳其邁對於韓國瑜現身則表示願意當導遊，歡迎看看進步的高雄。相較於其他縣市，近半年高雄市選情稍顯冷清，陳其邁似乎刻意壓低選舉熱度，試圖要讓柯志恩找不到施力點打選戰，這回「那個男人」回來了，稍稍帶起高雄市長選戰熱度，外界也在等著看，這一次韓國瑜重返高雄站台助陣，能在九合一大選中發揮多少效應。

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2022大選 高雄市長 韓國瑜 陳其邁 柯志恩

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