民眾黨竹北參選人爆涉貪爭議 高虹安：已啟動調查

民眾黨竹北市長參選人林冠年爆出酒駕爭議，遭開除黨籍並被民眾黨撤銷提名資格後，今天又傳出有黑函指民眾黨市民代表林姓參選人過去任職基金會有涉嫌貪汙。兼任新竹縣黨部主委的新竹市長參選人高虹安今天說，雙方說法有出入，正啟動調查。

今天新竹縣竹北市傳出有黑函，控訴林姓市民代表參選人過去在某知名的基金會任職，因盜刻主管印章只寫臨時收據給捐款者，最後卻私自挪用捐款，被發現後遭到辭退。直指該參選人涉嫌貪汙百萬元以上，要選民不要支持他，以免當選成了災難。

對此，高虹安說，新竹縣黨部有收到民眾檢舉，已經有跟基金會、參選人本人確認，由於雙方說法有出入，目前已經立案協調、調查，並排定相關會議時間跟要請基金會與參選人本人說明。

高也強調，針對參選人提名事宜，都有經過選舉決策委員會調查背景、前科與刑事紀錄等，並會以公開判決系統為主，確實這部分沒有被判刑，因次仍要靜待調查討論。

高虹安也說，林冠年參選竹北市長爆出酒駕爭議，民眾黨獲悉查證後，已經開除黨籍並被民眾黨撤銷提名資格，只要一發現有參選人不法情事，絕對比照林冠年案辦理，請外界不要擔心，此案前兩周就已經啟動調查。

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