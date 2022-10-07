黃珊珊貼青澀北一女樂隊照力挺高虹安：哪天恐被翻出沒簽聯絡簿

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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑並非北一女樂旗隊成員，引發各界討論。台北市長參選人黃珊珊今（7）日在臉書上力挺高虹安，同時也貼出自己昔日北一女樂隊國慶表演的照片，她也直批「為了勝選而顛倒黑白，這完全就是民主退步」，部分網友則表示要用選票，終結選舉惡鬥的政治操作文化。

黃珊珊在臉書表示，自己曾經就是北一女樂隊，負責吹Tuba，高二時還在國慶日表演。上午聽到高虹安連參加過旗隊都能被當成抹黑素材，實在感到既荒謬又悲哀，當事實都能變成抹黑工具，證明對手為了勝利，完全是不擇手段。

針對高虹安所受到的攻擊，她補充，用鋪天蓋地已經無法形容，現在是被用「電子顯微鏡」在找麻煩，從先前論文抹黑無效後，連補習求學都被說成是罪過，如今高中的青澀回憶，都能變成詆毀人格的素材，更諷刺若哪天被翻出沒簽聯絡簿，「我想也不用太意外」，更是直批「為了勝選而顛倒黑白，這完全就是民主退步」。

黃珊珊更是力挺高虹安面各種打擊，她不心灰意冷、不義憤填膺是不可能的，但真金不怕火煉，她沒有被打敗，這更證明其真材實料，更值得眾人的託付。

許多網友紛紛留言表示，「大家就靜靜的把民進黨掃進歷史灰燼中，就像當年大家把無能的國民黨淘汰一樣」、「接下來恐怕還有：國中週記沒交或聯絡簿沒簽、國小手帕衛生紙沒帶」、「用你我手中的選票，終結選舉惡鬥的政治操作文化」、「這次選舉真的太誇張了」、「選舉選到預算沒有上限，手段沒有下限」。