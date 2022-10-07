浮屍爭議擴大！柯志恩揭陳其邁11年前這樣罵馬英九

高雄選戰討論「浮屍」議題引發百餘名醫護、社工及心理師連署抗議，國民黨市長參選人柯志恩駁斥，連署書影射內容不實，11年前陳其邁擔任民進黨發言人也曾據此議題指責執政黨施政不力，為何「陳其邁過去可以痛罵馬政府，柯志恩不能質疑陳市長？」。對此質疑陳其邁市府團隊表示暫不回應。

醫界連署書之後，今天柯志恩陣營提出民進黨在2011年6月16日的新聞稿內容回擊說，當時陳其邁市長擔任民進黨發言人，提出衛生署統計數據，指責執政黨施政不力，造成人民痛苦，乃至做出自殺輕生舉措。

柯志恩質疑，陳其邁過去可以痛罵馬政府，為何柯志恩不能質疑陳市長，難道「只許州官放火、不許百姓點燈」。柯志恩強調，陳其邁這是鴕鳥心態，視而不見，粉飾太平，甚至運用政治力企圖抹黑對手，這才是真正的選舉操作。

柯志恩指出，連署書影射柯陣營透過媒體、網路、自媒體等途徑，公布自殺方式且利用不斷扭曲而刺激的選舉言論傷害遺族，這是不實且荒誕的指控，大家可以去看看她的臉書，她在9月5日提出衛生福利部的「公開統計數據」，呼籲高雄市府應積極應對處理，9月15日的臉書貼文則依據社會新聞報導，再次提醒市府應重視相關問題，不可放任為之。

柯強調，她只是反映社會現象，希望陳其邁市府好好正視、解決問題，孰料卻遭到有心人士利用進行選舉操作，轉移焦點。柯說，這是對她的人格謀殺，更是針對她過去從事長達25年教育心理教學工作的莫大侮辱，不僅難以接受更無法容忍。

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