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彰化車禍3年死627人 黃秀芳承諾改善百大危險路口

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳（中）今公布交通政見，承諾改善縣內百大危險路口的號誌、標線與路況，降低交通事故發生。圖／黃秀芳競選總部提供
民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳（中）今公布交通政見，承諾改善縣內百大危險路口的號誌、標線與路況，降低交通事故發生。圖／黃秀芳競選總部提供

交通部道路交通安全委員會統計，彰化縣近三年車禍死亡人數高達627人，是六都以外全國交通意外死亡人數最高的縣市，民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳今公布交通政見，喊出「三零而利」願景，承諾改善縣內百大危險路口的號誌、標線與路況，降低交通事故發生。

黃秀芳表示，「三零而利」是指「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」，彰化民眾以開車或騎機車為主，她若當選將盤整易肇事的百大危險路口，針對路況改善，包括坑洞要立即補實、不容亂挖路面、標線及標誌要全面檢討改進。

黃秀芳說，要達成交通「零阻塞」，必須建構系統性的路網，她主張「五路就列、一道成行」，包括美港公路高架化、洋仔厝溪堤岸高架道路、台76甲(福鹿溪堤岸)生活圈道路高架、彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬與台76公路向西延伸等5條東西向道路建設，加上東彰道路北中南延伸段完整串接，連成便利路網。

為友善搭車族群，黃秀芳說，規劃建置鄉間快捷公車路網，採行環鄉公車、預約式公車與計程公車並行，另彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵台鐵支線鐵路等三項軌道工程都要更積極推動，三軌串接，才能讓南北彰生活無界限。公車全面電動化，普設公共充電樁與電動機車電池交換站等才能達成「零碳排」的願景目標。

立委陳素月擔任交通委員，她今天出席為「三零而利」政見背書，她說，前縣長魏明谷從立委到縣長任期10多年來提出彰化縣「三橫三縱、三鐵三橋」 ，很多路網多中央都同意，也有補助經費，但目前執政縣長針對重大交通建設進度牛步，大埔截水溝拓寬工程、彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化沒有進展。

民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳今公布交通政見，喊出「三零而利」願景。圖／黃秀芳競選總部提供
民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳今公布交通政見，喊出「三零而利」願景。圖／黃秀芳競選總部提供

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