柯志恩批青年失業率高 陳其邁回擊：產業轉型已見成效

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天針對青年就業及翻轉低薪提出政見，批評今年上半年25歲至29歲青年失業率是六都最高。市長陳其邁回擊說，他上任後15至24歲的青年失業率已從六都最高降至六都最低，25歲至29歲也從108年最高峰往下降，產業轉型與創造就業都有一定效果。

市長陳其邁指出，根據OECD（經濟合作暨發展組織）標準，高雄市青年（15至24歲）失業率在他上任之前是13.9%，六都最高，降到去年底9.1%，今年9.5%，都是六都最低。

陳其邁說，另針對25歲到29歲的失業率部分，108年（韓國瑜執政時期）上半年7.9最高，現在緩步下降到7.1；另在勞退提繳的工資部分，高雄市108年3萬4700元增加到3萬7700，成長8.8%，六都成長率最高。

陳其邁強調，在勞工勞保的平均提繳薪資上，高雄市在六都排名中，比台中、台南來得更高，這也顯示，這段時間的招商引資拚經濟，增加產業轉型，創造就業機會，都有一定效果，另加碼青創基金與中央就業補助，幫助年輕人在職場找到想做的工作及營造好的工作環境。

柯志恩批評，111年上半年高雄25歲至29歲失業率7.1%，六都最高，請領失業給付初次認定者467人，占請領人數的12%。此外，高雄市人口持續負成長，青年勞動力的15歲至29歲，從2018年至2021年共流失了4萬3426人。

柯團隊指出，根據衛福部青年勞動力定義，青年是指15至29歲，柯志恩針對高雄青年提出「減負擔」、「顧就業」、「助新創」三項青年政策，提出補貼就學貸款利息、推動應屆畢業生一年意外傷害及醫療險、「非典勞動青年扶正計畫」、建置集資平台等政見。