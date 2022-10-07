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蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

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蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安偕同太太石舫亘接受「少康戰情室」節目主持人趙少康專訪。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨台北市長參選人蔣萬安偕同太太石舫亘接受「少康戰情室」節目主持人趙少康專訪。圖／蔣萬安辦公室提供

2022年底選戰倒數，國民黨台北市長參選人蔣萬安近期與妻子石舫亘一同上節目接受專訪，石舫亘除了表示自己接下來將挺孕肚輔選外，也提到近期的緋聞事件，她強調家人關係緊密，並沒有受到任何影響。

蔣萬安與太太石舫亘接受TVBS節目《少康戰情室》專訪，過程中談到兩人相識的過往，也聊到這段時間經歷緋聞的感受。此外，石舫亘的經歷相當豐富，除了老家在羅東擁有不少土地外，她在政治大學畢業後，繼續前往紐約讀完MBA，接著走入金融業。石舫亘也曾是eBay科技營運部財務經理，目前則是網路科技創業家，推廣科技女力。

原本石舫亘與蔣萬安兩人在美國都有不錯的發展，但自從蔣萬安決定回台從政後，選立委才是一切挑戰的開始，要開始面臨許多質疑與抹黑。

節目中蔣萬安也大談近日緋聞事件，表示：「這次更變本加厲，府院黨網媒透過網軍，透過媒體他們掌控的，我覺得是闇黑一條龍式的，進行人格毀滅。」而石舫亘也表示，一家人感情緊密，不太會被這些事受到影響。

石舫亘也表示，自己接著會跟蔣萬安一起帶著三寶輔選，將挺身孕繼續協助迎接選戰。蔣萬安對此表示，接下來只要妻子身體狀況允許，也會一起和他出席活動，很感謝妻子在選舉期間打理一切，讓他能夠放心投入選戰。

2022大選 蔣萬安 台北市長

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