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台北市長選舉首場辯論由三立及TVBS合辦 11月5日登場

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，之前出席羽球公益賽開幕。記者林澔一／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，之前出席羽球公益賽開幕。記者林澔一／攝影

台北市長選舉第一場電視辯論會終於敲定，三立電視和TVBS電視今天共同宣布，今年台北市長選舉電視辯論會由兩家電視台共同主辦，將於11月5日舉行，藍綠白三位參選人都已同意受邀。

三立新聞網報導，經過多方協調，三位台北市長參選人陳時中黃珊珊蔣萬安皆同意共同參與這場電視辯論會，共同主辦方都表示，為了促成這場電視辯論會，事前曾與三位參選人陣營代表密切聯繫協商，兩家電視台都將全力合作，滿足各參選人陣營提出的須求，也務必使這場電視辯論會作到絕對公平、公正、公開，並讓三位參選人充分陳述理念，兩家電視台也希望透過這場電視辯論會，能讓選民更清楚了解各參選人的選舉理念、施政藍圖及未來抱負。

根據報導，電視辯論會將於11月5日下午舉行，辯論會現場除三位參選人及其陣營邀請的貴賓親友團之外，不開放觀眾進場，兩家電視台屆時皆會同步直播，也會供訊給其他媒體平台轉播。

根據報導，這是台灣電視史上第一次由兩家電視台共同舉辦選舉電視辯論會，雙方事先也都作了密切溝通，力求將這場活動辦得盡善盡美，也希望透過這次共同舉辦的經驗，為雙方未來合作打下更堅實的基礎。

2022大選 台北市長 陳時中 黃珊珊 蔣萬安

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