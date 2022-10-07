台北市長選舉首場辯論由三立及TVBS合辦 11月5日登場

台北市長選舉第一場電視辯論會終於敲定，三立電視和TVBS電視今天共同宣布，今年台北市長選舉電視辯論會由兩家電視台共同主辦，將於11月5日舉行，藍綠白三位參選人都已同意受邀。

三立新聞網報導，經過多方協調，三位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安皆同意共同參與這場電視辯論會，共同主辦方都表示，為了促成這場電視辯論會，事前曾與三位參選人陣營代表密切聯繫協商，兩家電視台都將全力合作，滿足各參選人陣營提出的須求，也務必使這場電視辯論會作到絕對公平、公正、公開，並讓三位參選人充分陳述理念，兩家電視台也希望透過這場電視辯論會，能讓選民更清楚了解各參選人的選舉理念、施政藍圖及未來抱負。

根據報導，電視辯論會將於11月5日下午舉行，辯論會現場除三位參選人及其陣營邀請的貴賓親友團之外，不開放觀眾進場，兩家電視台屆時皆會同步直播，也會供訊給其他媒體平台轉播。

根據報導，這是台灣電視史上第一次由兩家電視台共同舉辦選舉電視辯論會，雙方事先也都作了密切溝通，力求將這場活動辦得盡善盡美，也希望透過這次共同舉辦的經驗，為雙方未來合作打下更堅實的基礎。