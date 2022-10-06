九合一大選都會區參選爆量 專家：同質性高易排擠

都會區縣市議員參選爆量，大黨不見得有優勢！今年九合一選舉包括桃園、苗栗、新竹等地區都出現參選爆量的狀況，中山大學政治系教授廖達琪分析，小黨提名增加下，要小心同質性高的候選人遭到邊緣化；台師大政研所教授曲兆祥則說，過去有許多新人幸運當選，才增加了這次選舉的參與度。

換屆有機會人人搶

由於民眾黨、時代力量、台灣基進等小黨踴躍提名，本次地方九合一選舉在都會區出現提名爆量的狀況，包括新竹的竹東鎮、五峰鄉選區應選6席，但有18人參選，新北新莊區應選7席、也有18人參選。台北的中正萬華應選8席，也有19人參選。

另外，桃園市桃園區應選12人，但有全台最多的27人參選，且民眾黨、時代力量、基進黨與歐巴桑聯盟都有提名。對此，廖達琪表示，不同選區都有其結構性因素，以台北市來說，因恰逢民眾黨籍市長柯文哲要換屆，許多小黨希望衝席次，小黨也特別喜歡在都會區提名，因此造成提名爆量。

新人出頭 鼓勵參政

「民進黨在高雄很希望議會席次過半！」廖達琪認為，複數選區的選制讓小黨生存空間比較高，但如果出現如無黨籍市議員黃捷（原時力）這樣的明星級吸票機，相對同質性高的小黨候選人就容易遭到邊緣化，廖達琪舉例，有民眾黨與親民黨色彩的議員吳益政，就有可能碰到這樣的狀況。

師大政研所教授曲兆祥則分析，2014年太陽花學運以後，年輕人的投票率逐漸增加，從4、5成到大約7、8成，各縣市包括無黨籍的呱吉、社民黨的苗博雅、無黨籍的林穎孟（原時力）都是新人當選，加上今年有18歲公民權修憲，因此也增加年輕人參政的意願。

大黨吊車尾受威脅

「但這樣爆量參選競爭下，大黨不見得有優勢！」曲兆祥說，曾擔任台北市議會副議長的周柏雅就是被小黨擠下來而無法連任的議員，其它區大黨的最後一席也可能被小黨超車。他也指出，但小黨還是需要以空戰創造聲量，以面對地方選舉過往投票率都低於總統選舉的狀況。

曲兆祥表示，民眾黨有試圖要進入大黨組織作戰的跡象，可以觀察此次選舉的效應。彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆則認為，民眾黨這次只要有人選上就是勝利，而且若小黨倡議的議題被大黨看見，對小黨來說何嘗不是一種勝利？他以過去在社民黨的范雲（現民進黨立委）與鄭村棋（曾擔任台北市勞工局長）為例說。

參選門檻降低很多

劉兆隆觀察表示，兩大黨過去都不會過度提名，本次選舉因為新政黨眾多，加上過去許多素人參選都打響了知名度，讓都會區參政的意願增高。雖然地方選舉投票率低，但空戰的模式讓現在的選舉比起過去便宜很多，可以節省包括成立競選總部、陸戰的成本，「只要有網站、一桌一椅即可，」他說。

曲兆祥坦言，台灣選舉的小黨生存空間正慢慢增加，但情勢還是對小黨不利，這次選舉的結果無論如何，都對小黨有一定的啟示，「不會用失敗、成功來形容，只能說不要報太高期望，」他說，小黨提名愈多，選區的競爭程度會愈高，但不一定代表小黨之間會互相排擠。

需經過時間考驗

廖達琪則表示，台灣過去不是沒有小黨參選，包括親民黨、台灣團結聯盟都成獲得不錯成績，但都很難存活長久，民眾黨現在則要試著不被時代的浪潮淘汰。她認為，雖然一次選舉很難評估是否成敗，「但如果太多人選不上，該政黨的實力也可能不足以在台灣政壇中生存。」







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