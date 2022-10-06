快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安批施壓資策會 柯建銘：民眾黨私設刑堂才是施壓

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文抄襲疑雲，資策會昨天改口稱，高虹安博士論文7、8成雷同，是引用比例不當，高虹安痛批是民進黨團施壓，讓資策會改口。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，「我只是發公文去了解真相，何來施壓，民眾黨團開記者會邀請資策會到場，私設刑堂，這才是施壓，請高虹安好自為之。對於高虹安自比是中研院前院長翁啟惠，柯建銘說，實在太扯了，高虹安只是鬧笑話，把自己走入絕境。

高虹安博士論文遭指控涉嫌抄襲曾參與過的資策會計畫案，資策會昨天說，高虹安論文7、8成雷同，擬提告。民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，批評民進黨「押人取供」，是黑道式選舉，質疑現在是「綠色恐怖」時代。

柯建銘表示，經濟部、資策會昨天在經濟委員會公開發言，大家都知道高虹安高傲、虛假、逃避問題，現在人設破滅，竟然還甩鍋把責任推給別人施壓。

柯建銘說，高虹安要面臨道德面、政治面跟法律面問題，高虹安是參選人也是政治人物，當然要接受挑戰跟考驗，不能因為是參選人或民眾黨，別人都不能質疑，否則就要用網軍出征。

柯建銘認為，高虹安面對整件事情行為偏差，危機處理能力差，柯建銘更稱高虹安視危機製造機，遇到問題就硬拗，很難自圓其說，導致問題永遠沒辦法解決，呼籲高虹安誠懇面對問題，不要再說別人施壓。

針對高虹安拿翁啟惠為例自比，柯建銘說，「實在太扯了！」資策會拿國家的錢，立法院發文調資料卻說是施壓，毫無法律常識，而且高虹安一下自比張淑娟，一下又拿翁啟惠自比，只是鬧笑話，把自己走入絕境。

2022大選 新竹市選舉 高虹安 資策會

延伸閱讀

高虹安行程稱主辦方取消 協會指未接觸高 競辦公布對話

綠委兄被指是爆料者 黃珊珊：高虹安只會越來越強大

沈慧虹陣營緊咬高虹安遇爭議神隱 大酸「新竹找安」

再批高虹安拿國家錢成就自己 沈慧虹：相信資策會

相關新聞

民進黨選情陷泥淖 游盈隆指兩大原因：戰貓變成肥貓

九合一選舉倒數50天，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，六都十六縣市選情陷入空前不確定狀態，而許多證據顯示，選情...

張善政民調仍落後 前立委曝「支持率起不來」全因1人

在林智堅因論文抄襲風波退選後，接棒的民進黨參選人鄭運鵬雖不被看好，卻仍在中廣最新民調中領先國民黨參選人張善政3個百分點。對此，國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛表示，張善政會落後很大原因來自現任桃園市長鄭文燦，但他預估愈接近選舉「鄭文燦因素」越被削弱，張仍有機會勝選。

林右昌陪同市場掃街 蔡適應：基捷綜規年底送政院核定

民進黨基隆市長參選人蔡適應，今天上午由市長林右昌及議員參選人陪同到仁愛市場掃街。蔡適應說，基隆捷運目前已經送到環保署進入...

高虹安批施壓資策會 柯建銘：民眾黨私設刑堂才是施壓

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文抄襲疑雲，資策會昨天改口稱，高虹安博士論文7、8成雷同，是引用比例不當，高虹安痛批是...

蔣萬安支持住盟5訴求 更盼推動青銀換居

年底選戰倒數，社會住宅推動聯盟今天拋出五大訴求與國民黨台北市長參選人蔣萬安會談，蔣萬安說，感謝對方提出五大訴求與意見，他...

中壢運動中心淹水他批綠紮稻草人策略 張善政競辦：轉移焦點

昨藍營民代也在臉書PO出桃園中壢國民運動中心地下室淹水照，桃市府體育局長莊佳佳也出面澄清為過去淹水情形，已改善；國民黨文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。