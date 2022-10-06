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藍營號召萬民監票 讓選舉公正而乾淨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨6日號召萬人志工，在11月26日九合一地方選舉時監票。台灣醒報/提供
國民黨6日號召萬人志工，在11月26日九合一地方選舉時監票。台灣醒報/提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】擔心有人作票，就來幫忙監票！國民黨組發會6日號召民眾到投開票所監票，主委許宇甄表示，全台約有1.7萬個投開票所，外場至少需要2個監票員，因此需要3.5萬人監票，報名將到10月26日為止，會提供教育訓練。青年部主任陳克威鼓勵對民進黨不滿的年輕人出來監票，若無法監票也可透過網路舉報。

號召3.5萬志工

國民黨組發會主委許宇甄表示，選舉將進入關鍵倒數51天，為了避免作票影響選舉結果，希望號召監票志工一起來監督。她指出，全台約有1.7萬個監票所，若外場需要2個監票者，至少需要3.5萬名監票者，其中報票的工作也很重要，因為可以避免網路有被操控的可能性。

許宇甄宣布，報名時間到10月26日為止，可以向國民黨中央、地方黨部致電報名，或是透過網路填寫表單，報名完成後會請地方辦理教育訓練，黨中央也會設立危機處理小組與法律團隊，民眾若在監票時發現有爭議就可以即時反應，團隊會協助處理。她也呼籲中選會要保持行政中立，不要讓選舉出現舞弊。

年輕朋友站出來

組發會組營部主委黃原亮指出，許多民眾都打電話跟他們反映，擔心會出現作票問題，這代表民眾對於選務過程的疑慮很多，其實除了外場以外還需要1個內場的監票人員，希望民眾能踴躍報名。社會部主任水雲翔也說，透過監票，讓2018年邊投邊開票的亂象不再出現。

國民黨青年部主任陳克威說，民進黨打壓言論自由，無論是中天關台、TVBS移頻，還有以網軍詆毀台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，都顯示民進黨為了勝選無所不用其極，他也看到許多年輕人在網路上表達不滿，希望青年可以站出來監票，如果不方便到場監票，也可透過網路表單反映。

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