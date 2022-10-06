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張善政民調仍落後 前立委曝「支持率起不來」全因1人

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨桃園市長參選人張善政（中）目前民調仍屈居二位，國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛直指鄭文燦影響很大。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（中）目前民調仍屈居二位，國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛直指鄭文燦影響很大。記者曾增勳／攝影

在林智堅因論文抄襲風波退選後，接棒的民進黨參選人鄭運鵬雖不被看好，卻仍在中廣最新民調中領先國民黨參選人張善政3個百分點。對此，國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛表示，張善政會落後很大原因來自現任桃園市長鄭文燦，但他預估愈接近選舉「鄭文燦因素」越被削弱，張仍有機會勝選。

根據中廣蓋洛普於9月26日公布最新民調顯示，在桃園市長參選人中，民進黨參選人鄭運鵬以24.77%領先，國民黨張善政以21.38%位居二位，無黨籍的鄭寶清僅有4.49%，且仍有36.50%選民尚未表態。

對於張善政民調遲遲未能超過鄭運鵬，楊敏盛4日接受香港媒體「中評社」訪問時分析背後原因，指出當前執政8年的鄭文燦扮演著壓制藍營的角色，很多人因欠鄭人情不願表態。

楊敏盛以其家族「桃園楊氏宗親會」為例，宗親會理事長便曾向其坦言有不能動的壓力，不過楊敏盛認為，張善政輸給鄭運鵬只是一時，越接近選舉投票，「鄭文燦因素」的影響也會逐步下降，因此他斷言國民黨能贏下桃園市長選舉。

2022大選 張善政 鄭運鵬 鄭文燦 選情評論

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