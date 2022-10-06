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影／諷陳時中自評「滿分1000」 黃珊珊：不要往臉上貼金

聯合報／ 記者游昌樺李文顥鄒欣潔／台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(左2)、民眾黨議員參選人陳宥丞(右2)今天到西湖市場拜票，攤商送上好彩頭。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(左2)、民眾黨議員參選人陳宥丞(右2)今天到西湖市場拜票，攤商送上好彩頭。記者徐偉真／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績掀起風波、黃珊珊今(6日)上午走訪西湖市場受訪時稱，昨天看到網友分享還不錯，「他的口罩20分，快篩劑20分，疫苗20分，我負責這句話也20分，加起來剛好80分，所以滿分可能是1000分吧。」

台北市長柯文哲的學生，前台北市社會局長許立民在臉書發文說明，台灣防疫成績是前段班的前段班，呼籲大家不要因為選舉攻防，妄自菲薄，抹煞眾人曾經的負重前行。黃珊珊對此表示，不需要特別去互相指責，事實就是事實，做得好不好人民自有公斷，猛酸陳時中，「往自己的臉上貼金真的是大可不必」，人民也並沒有忘記去年到今年所發生的事。

此外，關於國境即將解封，是否會擔心疫情出現高峰？黃珊山表示，有其他要面臨一個問題，從國外抵台的人，在自主管理期間住一般旅館確診，之後是要送到醫院、集中檢疫所，還是防疫旅館？現在防疫旅館都退場的話，現在為止也沒有具體配套，接下來這才會是大問題，她也批評，「中央政府一道命令，地方政府就要自主應變」，一道命令下來，地方政府是會人仰馬翻的。

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中 柯文哲

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