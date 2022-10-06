高虹安北一女樂儀旗隊？同校旗隊員用此證明「未造假」

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的學歷引發討論，知名牙醫史書華於臉書上發文表示，高虹安雖自稱曾參加北一女樂儀旗隊，但有同屆校友跳出來踢爆，高虹安並非那屆的隊員。美國紐約大學藝術學院畢業的表演藝術家魏琬容高中時也是北一女旗隊成員，她今天在臉書上說明關於北一女隸屬旗隊的情況，並強調儀隊中掌旗的叫「旗官」，旗隊歸旗隊，北一女的樂隊、儀隊和旗隊，三隊各自獨立互不隸屬，強調「高虹安的北一女旗隊經歷沒有造假，她是旗隊的。」

史書華日前秀出截圖表示，有網友留言自己和跟高虹安同屆，但翻閱畢業紀念冊發現，高根本就不在那屆的樂儀旗隊員裡，批評「身為一女中校友學校的榮耀和精神象徵竟然被她羞辱到這地步，簡直難以忍受和氣憤！」

魏琬容她高中時也是北一女旗隊成員，看到同屬北一女旗隊的高虹安，因外界誤解而遭受批評的情況，她特別在臉書中PO文，完整說明高虹安的北一女旗隊沒有造假，她不忍心任何表演藝術相關的詞彙被以訛傳訛的誤解，「講白了，欺負旗隊就是不行啦，不只北一旗隊，貶低任何旗隊都不行。」

魏琬容在文中表示，讓大家清楚明白高虹安北一女隸屬旗隊的情況，並強調儀隊中掌旗的叫「旗官」，旗隊歸旗隊，北一女的樂隊、儀隊和旗隊，三隊各自獨立互不隸屬，表演順序是樂儀隊先、再來樂旗隊。旗隊（Colour Guard ) 通常跟樂隊 (Marching Band)一起演出，旗隊隊員的訓練包括基礎舞蹈、走位、道具，北一旗隊的成立，比樂儀隊晚很多，一般大眾只知道北一樂儀隊，才有高虹安旗隊經歷造假的誤解。

魏琬容指出，當年台北市知名的高中旗隊有建中、中山、景美，北一旗隊成軍較晚，草創時期，沒有其他幾校具規模，且常常被忘記，不過她還是很珍惜那段回憶。至於外界有人指高虹安無法當儀隊才去旗隊，魏琬容說這也是誤解，她形容就像不會有人說「街舞跳不好，才去學桌球」，因為這根本是兩件沒有從屬關係的事，「會來加入旗隊的，都是對這樣的表演形式有熱情。」