陳時中回歸嚴肅人設 郭正亮殘忍直言：沒有人要看

2022九合一大選腳步漸近，台北市選戰激烈，在《TVBS》最新民調中，民進黨台北市長參選人陳時中僅拿下22%，前立委郭正亮就表示，近日陳時中開始接受藍媒訪問，但仇恨值仍「很難降」，陳時中的人設試圖回到「嚴肅風格」，但這個風格難以吸選票。

郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中近日開始接受藍營媒體訪問，但本身附帶的仇恨值「很難降」，想要討好年輕人及中間選民的宣傳也適得其反，因此近期陳時中的人設似乎回到嚴肅風格，但這個風格就是「沒有人要看」。

郭正亮表示，蘇貞昌及賴清德為陳時中站台講的話，能感受到陳時中的支持率已經低於民進黨的基本盤，因此目前陳時中陣營的策略是希望鞏固原本綠營票。郭正亮直指，目前真正最有資格來指責陳時中防疫的是無黨籍參選台北市長的黃珊珊，在萬華疫情最嚴重的那兩個禮拜，大家都看見她累到打點滴，每天全身都是濕的，結果陳時中仍是「自己在那邊吹牛」。

郭正亮認為，陳時中現在也正在擴大戰線，開始接受藍營節目的訪問，就連中天節目主持人朱凱翔也可以訪問到他，即便很多藍營的人因為「仇恨值高」看到他就轉台，但仍努力嘗試。郭正亮談，陳時中也曾經試過要偏中間選民，以及試圖討好年輕人，結果卻適得其反。近期又碰到周玉蔻之亂，導致連基本盤「都被動搖」，在剩下兩個月的現在，團隊似乎就讓他回到「本質上就是很嚴肅」的風格，然而郭正亮強調「那個嚴肅的風格就是沒有人要看」，效果如何仍需民意檢驗。

陳時中接受《聯合報》專訪時表示，他跑基層親身接觸，其實支持者都相當感謝指揮中心控制住疫情，美國眾議院議長裴洛西也稱讚台灣防疫是世界典範。而針對民調顯示「負面聲量最高」，他舉例像是成績好的學生，討論度通常都好高，但大家不會一直稱讚，而是開始挑毛病，討論內容就變得負面。