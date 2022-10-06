影／柯、陳口德和醫德之爭 蔣萬安：民眾會用選票表達憤怒和不滿

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午發表競選歌曲並公布和社會住宅推動聯盟拜會的內容。社會福利推動聯盟召集人彭揚凱和社會住宅推動聯盟、伊甸社會福利基金會、老人福利推動聯盟等社福團體上午和蔣萬安進行一埸會談，會後和蔣萬安一起舉行記者會發表對社會住宅政策的看法，彭揚凱也致贈書給蔣萬安。

而對於近來柯文哲和陳時中二人口德和醫德之爭，蔣萬安表示，他們兩方不管是鬥嘴還是相互的口水，關鍵還是這二年不管是陳時中、還是防疫指揮中心的作為到底符不符合人民的期待，民眾的眼睛是雪亮的，不管是相闗的防疫物資的缺乏、當時政府阻擋疫苗、護航高端，民眾對防疫過程的缺失， 今年年底選舉民眾會把政府用政治凌駕專業的作法，用選票來表達憤怒和不滿。 國民黨台北市長參選人蔣萬安上午發表競選歌曲並公布和社會住宅推動聯盟拜會的內容。社會福利推動聯盟召集人彭揚凱和社會住宅推動聯盟、伊甸社會福利基金會、老人福利推動聯盟等社福團體上午和蔣萬安進行一埸會談，會後和蔣萬安一起舉行記者會發表對社會住宅政策的看法，彭揚凱（前排中）也致贈書給蔣萬安（前排右）。記者邱德祥／攝影 國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）上午發表競選歌曲「無限台北」，右為創作者鮭魚。記者邱德祥／攝影