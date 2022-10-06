快訊

國安局長訪泰被曝光 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

疫情略升溫 行政院：邊境開放、0+7政策13日上路不變

交長任內推UMAJI被糾正 侯友宜選辦酸林佳龍是亂撒幣首長

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
侯友宜選舉辦公室批評林佳龍在交通部長任內是「花錢如流水」。記者江婉儀／攝影
侯友宜選舉辦公室批評林佳龍在交通部長任內是「花錢如流水」。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍目前提出10項政策，但侯友宜選舉辦公室批評林佳龍在交通部長任內是「花錢如流水」，日前監察院針對交通部花了1.5億元推「UMAJI」App成效極差提出糾正，該App累計下載次數只有2.3萬次，平均下載一次就要花6500元納稅錢，認證林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」的首長。

侯友宜選辦發言人陳柏翰指出，林佳龍曾要國人「當個聰明用路人」，但卻推出一個最笨的app。交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，希望解決國5塞車問題，但成效極差，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架。

「每下載1次要6500元」，陳柏翰表示，「UMAJI」App累計的下載次數只有2萬3000次，2.0版上架後，更被民眾笑稱是山寨版的Google Map。2020年5月28日林佳龍在立法院備詢遭指成效低落後，隔天將App下架，至今仍未重新上線。

陳柏翰指出，林佳龍曾在立法院坦承，這是個「失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」。高達1.5億的公帑被白白浪費，到底是專家有問題，還是林佳龍有問題？

「龍大公子亂撒幣」，侯選辦發言人吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前1年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5通壅塞問題並未改善，有失該App推動目的，與其花1.5億元開發一個沒用的App，還不如買107萬張北宜客運車票給民眾免費搭乘。

新北市議員陳偉杰表示，根據監察院的糾正文，林佳龍任內持續辦理 「UMAJI」 App第2期計畫，卻未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，讓App貿然上線，也未建立管控機制，批評林佳龍不僅沒善盡檢討、懲處廠商違約，還強推第2期app，是知錯不改、浪費公帑的行政首長。

除了1.5億元的「UMAJI」App外，吳亮賢說，林佳龍在台中市長曾與一人公司「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂海水採礦MOU，差點被詐騙1100億元；台中花博弊案虧損12億元；廢止BRT遭判賠952萬；證明林佳龍就是不懂為人民守住荷包的亂花錢市長。

林佳龍今天受訪回應，那個是延續性的計畫，在自己擔任部長前就已經啟動，現在也還在執行中，就一棒接一棒把它做好。

侯選辦發言人吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前1年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5通壅塞問題並未改善。圖／侯友宜選舉辦公室提供
侯選辦發言人吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前1年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5通壅塞問題並未改善。圖／侯友宜選舉辦公室提供
陳柏翰表示，「UMAJI」App累計的下載次數只有2萬3000次，2.0版上架後，更被民眾笑稱是山寨版的Google Map。圖／侯友宜選舉辦公室提供
陳柏翰表示，「UMAJI」App累計的下載次數只有2萬3000次，2.0版上架後，更被民眾笑稱是山寨版的Google Map。圖／侯友宜選舉辦公室提供
侯友宜選舉辦公室認為，監察院針對交通部花了1.5億元推「UMAJI」App成效極差提出糾正，認證林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」的首長。記者江婉儀／攝影
侯友宜選舉辦公室認為，監察院針對交通部花了1.5億元推「UMAJI」App成效極差提出糾正，認證林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」的首長。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳偉杰表示，林佳龍不僅沒善盡檢討、懲處廠商違約，還強推第2期app，是知錯不改、浪費公帑的行政首長。圖／侯友宜選舉辦公室提供
新北市議員陳偉杰表示，林佳龍不僅沒善盡檢討、懲處廠商違約，還強推第2期app，是知錯不改、浪費公帑的行政首長。圖／侯友宜選舉辦公室提供

2022大選 新北市長 林佳龍 侯友宜

延伸閱讀

選2024變數多？ 林佳龍：讓我當選侯友宜就可直攻總統大位

國民黨公布「新北佳龍圖鑑」 酸迷路型、烙跑型參選人

侯友宜個人名義借場地？林佳龍再喊：借了不用就給我們

影／嘉義同鄉會喊凍蒜被制止 林佳龍今邀嘉義縣長翁章梁力挺

相關新聞

民調／張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度小輸

關鍵調查有限公司今天公布桃園市長最新民調結果，國民黨籍參選人張善政以27.0%支持度領先民進黨籍參選人鄭運鵬的26.2%...

搶先開箱黃偉哲總部！滿滿文青風 主視覺很「炭治郎」

年底選舉進入最後倒數2個月，台南市長黃偉哲競選總部設在東區與仁德的交界，定10月23日舉行成立大會，總統蔡英文將到場助陣...

憂抗中保台被誤會 陳時中稱應該是「抗共保台」

台北市長柯文哲昨要民進黨台北市長參選人陳時中，應講明白當選後是否立刻停辦雙城論壇，還說「抗中保台」是抵抗陳時中、保衛大台...

別再只是U-bike！林耕仁端竹市公共共享E-bike政策

國民黨新竹市長參選人林耕仁今開記者會宣布公共共享E-bike政策，強調從推動綠能、共享的E-bike，堆砌一座舒適減壓的...

影／柯、陳口德和醫德之爭 蔣萬安：民眾會用選票表達憤怒和不滿

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午發表競選歌曲並公布和社會住宅推動聯盟拜會的內容。社會福利推動聯盟召集人彭揚凱和社會住宅推動...

國家機器追殺張善政、高虹安？政院：部會本於權責處理

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文是否涉及抄襲，資策會說法大轉彎，昨改稱高虹安的論文「有7、8成」與資策會報告雷同，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。