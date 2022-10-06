高虹安臨時取消行程 林耕仁：看出團隊是否用心

民眾黨新竹市長參選人高虹安原訂昨天要到新竹市心理衛生協會出席手工皂DIY活動，事前也通知媒體邀請採訪，但高團隊卻忽然透過通訊軟體群組宣布行程取消，之後又爆出主辦單位根本不清楚高要來；對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今說，行程安排是選舉最基本的工作，一個地方失誤，可以看出這個團隊用心的程度。

林耕仁說，「取消行程也對啦」，高虹安貿然前去才會造成更大的困擾。高虹安的競選團隊應該要更小心，畢竟根據報導，對方根本不知道高虹安要去，還是能感覺高虹安以自我為中心的風格。

至於資策會證實，高虹安博士論文與資策會報告有七至八成有爭議，且著作權屬於資策會。高虹安昨回應稱資策會曾發聲明無授權問題，但在立法院民進黨團總召柯建銘等人強力施壓下，改口主張疑似著作權疑慮，「相信這是政治力介入的結果」。

林耕仁說，高虹安的說法還是讓人霧裡看花，在資策會任職所有寫的報告當然歸資策會所有，必須要得到資策會同意和授權後使用，這應該也是共通的標準，還有，既然是和其他三個人一起發表，高虹安也可拿出另外三位作者的「授權書」來證明可以使用。如果沒有資策會和共同發表人的授權書，被資策會認為侵權的機率是比較高。

林耕仁今天上午到北區武陵里家戶懇託拜票，議員黃美慧、蕭志潔、顏政德、議員參選人吳旭豐、黃國新黨部王志豪主任委員、里長李思民也陪同，與民眾致意問好，展現國民黨基層團結的實力。