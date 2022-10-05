綠造謠高虹安靠特權插班入北一女 她用一張照打臉謠言

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期輪番遭到綠營側翼圍剿，近期傳出高虹安是靠特權插班進北一女。對此，高虹安回應，自己是國中市長獎畢業，推甄考入北一女，這個謠言甚至連鄭運鵬的親哥哥都在轉傳，「為什麼綠營連最基本的事實都要造謠抹黑？這些威脅甚至已經變成人格抹殺！」

綠營側翼近日指控，高虹安的媽媽是方濟中學老師，因此高虹安利用特權從方濟中學插班進北一女，所以高的北一女學歷是「過水」。高虹安反駁，綠營側翼現在連自己的北一女學歷都要造謠。事實上自己是國中市長獎畢業，推甄考入北一女。這個謠言甚至連鄭運鵬的親哥哥都在轉傳。

高虹安競選辦公室發言人徐千晴也說，綠營側翼以為方濟中學只有高中部，但其實方濟中學也有國中部，且高虹安所有同學與師長都可以證明高虹安讀的是方濟中學「國中部」，高虹安是方濟中學市長獎畢業，透過自己的努力入學考試考上北一女，而高虹安的父母也皆為普通民眾，根本與任何政黨無關。

高虹安說，她希望每天可以多講政策，多提出政見，多花時間和選民互動，讓市民看到一場正面陽光的選戰。但事實上，以柯建銘為首的新竹綠營惡勢力，並不願意讓新竹人用正能量改變這個城市。

高虹安表示，從宣布參選新竹市長至今，至少被不同事件抹黑20次以上。所有在野陣營和中間選民，或是有理智的綠營選民，都不應該忍受這種選舉文化。她呼籲全民用選票抵制抹黑，只有選票才能制裁這種毫無下限的做法。