民進黨：資策會證實論文爭議高虹安別再閃躲

民進黨持續緊咬民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爭議。民進黨發言人謝佩芬今天表示，自周刊爆出相關事件已過十多日，高虹安卻仍不願面對社會大眾的質疑，也拿不出資策會授權書，今天資策會證實，高虹安博士論文與資策會報告有七至八成有爭議，且著作權屬於資策會。高虹安應就論文涉抄襲的問題，公開坦然向社會大眾說清楚講明白，別再閃躲。

謝佩芬指出，高虹安不但被媒體戳破博士論文涉嫌抄襲，甚至還涉拿國家公帑完成自己的學位。今天資策會也首度於立法院證實，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達七、八成，第二次比對則逾八成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，「資策會將要求尊重著作權」。

謝佩芬說，透過資策會今天明確說明，高虹安博士論文涉嫌抄襲的事實真相都已經攤在陽光下，請問高虹安，到底什麼時候才願意誠實面對？奉勸誠實為上，不要再拖延閃躲，立刻向社會大眾說清楚及道歉。