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影／韓國瑜提調整兩綱解決兩岸問題 林佳龍：假議題

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
韓國瑜提調整兩綱解決兩岸問題，林佳龍認為是假議題。記者李定宇／攝影
韓國瑜提調整兩綱解決兩岸問題，林佳龍認為是假議題。記者李定宇／攝影

高雄市前市長韓國瑜日前受訪時表示，兩岸要在民主制度上爭短長，而不是在意識形態上爭短長。民進黨要解決兩岸僵局非常容易，第1凍結台獨黨綱宣示不走台獨、第2調整課綱回歸中華文化。新北市長參選人林佳龍則說，這都是假議題。

林佳龍說，台灣已經民主化，台灣未來台灣人決定，台灣已經進化到世界的台灣，不管個人背景或意識形態，乃至於國土認同，大家同一個土地上休戚與共的公民。

林佳龍說，韓國瑜去扯這些歷史名詞，就像九二共識是虛擬名詞。民進黨是一個民主政黨，就是與時俱進，民進黨也制定正常國家決議文，隨著台灣民主化發展，已經肯認台灣是國家，要如何正常化，講這些好像回到歷史將20多年台灣民主化發展一筆勾消。

他說，台灣跟中國最大差別，就是中國在過去找出路，台灣是未來走出路，台灣是主權國家，今天沒辦法成為正常國家是因為中國因素，我們應該團結一致，透過民主選舉產生的政府全力支持，讓國際看到台灣就是反對中國併吞台灣，用民主方式解決內部一切爭議。

2022大選 林佳龍 韓國瑜

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