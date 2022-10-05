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沈慧虹提交通政策 林耕仁競辦喊「收割」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠。圖／報系資料照
國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠。圖／報系資料照

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今推出交通「135」政策，林耕仁競選總部發言人徐維遠表示，其中「3」座跨縣市橋梁，不是收割，就是沈慧虹在副市長任內無心也無力去做，現在卻說成是政見，根本是愚弄新竹市民。

沈慧虹提出的交通「135」政策，主打透過新闢道路、車潮分流，串接新竹縣市、竹科生活圈。將打通「1」外環斷點，客雅大道向東延伸，讓香山直通東區；新闢「3」座跨縣市橋梁，為台一線替代道路、跨頭前溪道路與高鐵橋下聯絡道三期，大新竹生活圈更緊密；最後為推動「5」楊高架延伸到頭份，台北到新竹只要45分鐘。

但徐維遠指出，第一條「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」，是國民黨新竹縣長楊文科任內所提出的十大交通基礎建設之一，縣府已經爭取到經費，預計明年要發包，沈慧虹把別縣的建設說成自己的政見，這不是收割，什麼是收割？

此外，新竹市議會上周才針對台一線替代道路進行討論，民進黨的市議員李妍慧還憂心新竹市端的交通衝擊，當時市府工務處長葉時青也明白指出「該案由新竹縣政府主辦」。試問已經在進行中的工程，可以變成自己爭取選民認同的政策？

徐維遠說，第二條「跨頭前溪道路」，該工程早就在2017年就做完期末報告，今年已經2022年，沈慧虹在擔任副市長任內為何無法推動進度？這計畫在2015年爭取到經費，2017年做完期末報告，至今橋墩一座未見，還能作為2022年選舉的政見，這就是「交通專業」？

徐維遠指出，第三條「高鐵橋下聯絡道」新竹縣府已經推動將近10年，完成1、2期工程，第3期工程中興路至力行路段，同樣由縣府爭取，截至今年7月實際進度已經57.74%。同樣是新竹縣的市政成果，為何沈慧虹可以大喇喇厚顏地就說成是自己的政見？

徐維遠呼籲，請沈慧虹不要只會掠人之美，收割楊文科政績，「這種政見割稻專業」新竹市民絕不樂見。

2022大選 新竹市選舉 林耕仁 沈慧虹

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