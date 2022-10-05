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綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

大選逼近「棄陳保黃」來得及？沈富雄果斷預言：陳時中已完了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長選戰激烈，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。 示意圖／聯合報系資料照片
台北市長選戰激烈，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。 示意圖／聯合報系資料照片

年底九合一大選逐漸逼近，各陣營參選人都積極備戰，但日前親綠資深媒體人周玉蔻爆出的爭議，也連帶拖累台北市長民進黨參選人陳時中的選情，現在甚至傳出有可能「棄陳保黃」。而從《TVBS》公布的最新民調，更令前立委沈富雄大膽預測「陳時中已經完了」。

根據《TVBS》於9月29日至10月2日進行的電話民調，台北市長參選人的支持度也漸漸拉開差距，國民黨參選人蔣萬安的支持度為40%，較8月26日的調查結果回升4個百分點；無黨籍參選人黃珊珊的支持度為23%，小幅下滑3個百分點，蔣萬安和黃珊珊之間的差距也拉大至17個百分點；而民進黨參選人陳時中的支持度只有22％。

此外，在「喜好度」調查結果顯示，以黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡、20%不喜歡，33%無法評價，和8月底的調查結果相當；蔣萬安則有46%市民表示喜歡，較上次略降3個百分點，25%表示不喜歡，29%沒有意見；而陳時中只有27%市民表示喜歡，51%不喜歡，22%未表示意見，整體來說只有陳時中的不喜歡比例高於喜歡。

沈富雄昨（4）日在《少康戰情室》中表示，《TVBS》3日發表的民調和上一次相隔1個月，也證實上一回跟這一回的趨勢完全一致，因為很多人第一次都看錯了。沈富雄透露很多人以為黃珊珊跟蔣萬安是重疊的，所以很多側翼開始「拱黃珊珊來壓蔣萬安」，結果最後反而是壓到陳時中。沈富雄提到現在黃珊珊跟陳時中加起來有45％，除非其中一個掉到5％，不然都是沒辦法跟蔣萬安抗衡。最後，沈富雄更大膽預測「就算沒有黃珊珊，陳時中也照樣打不過蔣萬安，一對一也打不過。陳時中已經完了，已經沒有人了，他的基礎真的比民進黨還小，真的是很丟臉的事」。

2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 沈富雄

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