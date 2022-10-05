高虹安批她瞎挺林智堅 沈慧虹回擊高遇事閃躲、切割

民眾黨先前提名的竹北市長參選人林冠年爆出酒駕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室批評身兼民眾黨新竹縣市黨部主委高虹安「切割」，高昨天回擊「難道要像沈慧虹瞎挺林智堅嗎？」沈今天受訪再批高遇事閃躲、說謊與切割，選民怎能期待？

高虹安競選辦公室昨天發出新聞稿強調，有關台灣民眾黨前黨員林冠年酒駕一事，已依規章撤銷提名、開除黨籍，高虹安絕對不會護短，「明辨是非是對政治人物最基本的要求」，並指高虹安絕對不會像沈慧虹、陳建名、劉康彥、楊玲宜等綠營人士瞎挺抄襲被撤銷二個學位又落跑的林智堅一樣去瞎挺任何人。

對此，沈慧虹今天在競選總部受訪時說，高虹安遇到事情第一時間閃躲、不正面回答，顧左右而言他，昨天就是「一日三切」，切割了美麗島電子報董事長吳子嘉、志工團與林冠年。高身為民眾黨新竹黨部主委，林冠年擔任黨部執行長，反問高不知林今年8月酒駕？還是媒體報導才處理？

沈慧虹認為，高虹安無論是在閃躲、掩藏還是說謊還是什麼？遇到問題請說清楚講明白，也希望說出來接受媒體考驗；另也針對高虹安出席「董事長開講」形同造勢大會，沈強調，包括網友提供志工團獎狀、民眾黨參選人都出席都是證據，高應該說明清楚。