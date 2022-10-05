張善政要鄭運鵬「幫桃市民生氣一下下」 鄭反酸張未協助機捷通車

桃園蘆竹運動中心被爆出有工程瑕疵，國民黨桃園市長參選人張善政也批民進黨桃園市長參選人鄭運鵬能不能幫桃園人生氣一下下就好；鄭運鵬今受訪表示，張善政參選後只看到小問題，沒看到大進步，反酸過去他擔任擔任政務委員、行政院長時對於機捷問題時，他有生氣嗎？

蘆竹運動中心被爆出有工程瑕疵，出現電梯天井旁滲水、更有鐘乳石等情形，讓張善政批暨八德運動中心後又出現缺失，呼籲鄭運鵬替桃園市民生氣一下；鄭運鵬指出，鄭文燦上任後，公共工程進步其實多少都會有一些工程上需要改善的地方，所以才會有合約的驗收、保固制度，所以驗收跟保固如果可以做得好，相信這個品質都是沒有問題的。

「我想要請教他的是，生氣如果可以解決問題的話，那大家都拍桌就好。」鄭運鵬回擊生氣不能解決事情，可能他不了解合約、公共工程應該怎麼樣來處理，那也有人說，他可能沒到現場看過，所講的鐘乳石，其實是一般防水改善技術以為每個國民運動中心，每個公共工程都有問題，這個對桃園市很大的侮辱，也表示他不了解桃園這幾年的進步。

鄭運鵬說，張擔任擔任政務委員、行政院副院長及院長時，桃園最重大交通建設，機場捷運長達5年沒有辦法通車，他不但沒有辦法解決，請問他有生氣過嗎？他有讓桃園捷運通車嗎？他有協助桃園的鐵路地下化嗎？他可以講出他的政策，但不需要把每一件事情都講得好像桃園一文不值。

鄭文燦也說，桃園並沒有競爭對手說的那麼壞，不怕有缺點，但就是盡力改善，並把大家沒想到的也都做好。