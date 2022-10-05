解決新竹縣市、竹科交通 沈慧虹今發表「135」交通政策

民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策，分別打通「1」外環斷點，客雅大道向東延伸；新闢「3」座跨縣市橋梁，為台一線替代道路、跨頭前溪道路與高鐵橋下聯絡道三期；推動「5」楊高架延伸到頭份，解決交通問題。

沈慧虹說，新竹科學園區從業人口14萬、大新竹共同生活圈，往返車流大，過去市府為改善交通，陸續透過打通瓶頸路口、新闢道路、調撥車道等基礎改善，今年底將啟動經國路時制重整與動態號誌的試驗計畫，盼解決竹科壅塞的交通。

沈慧虹提出「交通135」政見，「1」為打通外環道路最後一個斷點，客雅大道向東延伸，是讓香山直接連接東區、科學園區的關鍵節點，除減少交通時間，也讓東區、園區生活圈延伸到香山。將借鏡公道三經驗逐步溝通，打通香山與新竹市的任督二脈。

由於新竹縣市是共同生活圈，沈慧虹也提出將打造「3」座跨縣市橋梁，第一為「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」，分流竹北進出市區車流；第二為「跨頭前溪道路」，為竹科X 2.0做好準備；最後為「高鐵橋下聯絡道」讓竹北、竹東可直達園區力行路。

沈慧虹強調，未來她也會因應高鐵橋下聯絡道連接進竹科，啟動整體竹科周邊車流調查，依照分流情況，調整慈雲路、經國橋的智慧化號誌情境，改善竹科交通環境。