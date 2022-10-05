快訊

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決新竹縣市、竹科交通 沈慧虹今發表「135」交通政策

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影

民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策，分別打通「1」外環斷點，客雅大道向東延伸；新闢「3」座跨縣市橋梁，為台一線替代道路、跨頭前溪道路與高鐵橋下聯絡道三期；推動「5」楊高架延伸到頭份，解決交通問題。

沈慧虹說，新竹科學園區從業人口14萬、大新竹共同生活圈，往返車流大，過去市府為改善交通，陸續透過打通瓶頸路口、新闢道路、調撥車道等基礎改善，今年底將啟動經國路時制重整與動態號誌的試驗計畫，盼解決竹科壅塞的交通。

沈慧虹提出「交通135」政見，「1」為打通外環道路最後一個斷點，客雅大道向東延伸，是讓香山直接連接東區、科學園區的關鍵節點，除減少交通時間，也讓東區、園區生活圈延伸到香山。將借鏡公道三經驗逐步溝通，打通香山與新竹市的任督二脈。

由於新竹縣市是共同生活圈，沈慧虹也提出將打造「3」座跨縣市橋梁，第一為「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」，分流竹北進出市區車流；第二為「跨頭前溪道路」，為竹科X 2.0做好準備；最後為「高鐵橋下聯絡道」讓竹北、竹東可直達園區力行路。

沈慧虹強調，未來她也會因應高鐵橋下聯絡道連接進竹科，啟動整體竹科周邊車流調查，依照分流情況，調整慈雲路、經國橋的智慧化號誌情境，改善竹科交通環境。

最後，「5」為五楊高架延伸到頭份，解決通過性車流。沈慧虹表示，感謝柯建銘總召過去協助成功爭取經費，將可讓在新竹系統上下的車潮分流，也可暢通國道一號，有望紓解上下班塞車，台北到新竹只要45分鐘。她也預告，之後將持續發表交通政見。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市長參選人沈慧虹有交通專長，今天發表交通「135」政策。記者張裕珍／攝影

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹

延伸閱讀

挨批切割酒駕 高虹安競辦：難道要像沈慧虹瞎挺林智堅

民眾黨林冠年選竹北市長遭爆酒駕 沈慧虹競辦：高虹安勿切割

柯文哲證實有「挖角」 沈慧虹批善意遭選舉抹黑：絕非吃碗裡看碗外

還原沈慧虹見面談話 柯文哲：曾提北市有缺但非交通局長

相關新聞

警大認證學歷符合規定 侯友宜：事實就這回事

新北市長參選人林佳龍日前質疑新北市長侯友宜的警察大學博士學位，認為學士直接跳博士很奇怪，昨警大回函表示侯友宜入學跟論文一...

高虹安全薪讀書沒報備 資策會：引用比例不當 可能提告

新竹市長參選人、立委高虹安領全薪工讀美國辛辛那提大學博士，論文內容又被發現過多引用其參與的資策會計劃案，引起軒然大波。立...

「去死吧」被陳時中稱沒口德 柯文哲怒飆：你才沒醫德

台北市長柯文哲昨天嗆民進黨北市長參選人陳時中自評疫苗政策90分「去死吧！」陳時中今天反嗆柯文哲沒有口德，柯今天再反擊怒飆...

「抵抗陳時中、保衛大台北」 柯文哲重新詮釋抗中保台

選戰激烈，兩岸問題又再度引發關注，對於民進黨是否又打抗中保台、大賣芒果乾？台北巿長柯文哲今天說，今年的「抗中保台」，是「...

選2024變數多？ 林佳龍：讓我當選侯友宜就可直攻總統大位

台北市長柯文哲昨接受專訪直指新北市長侯友宜選2024的變數還很多，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯對新北已「無力又分...

影／陳時中自豪防疫打85分 蔣萬安轟：自我感覺良好

民進黨台北市長參選人陳時中自評整體防疫85分，國民黨台北市長參選人蔣萬安則批評他「自我感覺良好」，建議陳時中應該去問那些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。