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與韓國瑜會面引關注 柯志恩：還是會走自己的路

中央社／ 高雄5日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今至仁德早市掃街拜票。記者林巧璉／攝影 林巧璉
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今至仁德早市掃街拜票。記者林巧璉／攝影 林巧璉

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天與前高雄市長韓國瑜會面，後續助選效應，引發關注。柯志恩今天表示，高雄是她在選舉，還是會繼續走自己的路。

柯志恩今天上午到前金區的市場拜票，並接受媒體聯訪，被問到昨天會面，她強調只是敘舊，沒有提到選戰策略。韓國瑜昨天接受媒體訪問自嘲不知道自己是補藥還是瀉藥，柯志恩笑說，這就是韓式說話風格。

柯志恩說，韓國瑜也提到，過去這段時間，有人喜歡他、也有人不喜歡他，他尊重不同區域參選人的策略，如果參選人有需要，他都很樂意幫大家站台。

至於韓國瑜預計何時替自己公開輔選？柯志恩說，高雄是自己在選舉，還是會繼續走自己的路，韓國瑜近日也將為幾名議員參選人輔選，至於相關輔選行程，基於尊重對方，需由韓團隊自行公布。

柯志恩並表示，在9月30日大型造勢活動後，讓更多人認識、認同她，往正向的方向前進，而韓國瑜有其自身魅力，任何人願意協助她爭取支持，都樂觀看待。

對於高雄市長陳其邁日前指輕軌在韓國瑜任內說停就停，引發藍綠論戰。柯志恩也替韓國瑜抱屈說，韓市府是傾聽民意，開了很多公聽會，也找專家學者研商，提出解決方案，不要把罪都歸前朝、利益都歸自己。

陳其邁今天上午則出席「2022國際自由車環台公路大賽」活動。他受訪表示，高雄有山海河港，既上山又下海，可說是變化最多、難度最高、挑戰性也最多的地方。希望藉由路線規劃，讓全球喜愛自行車比賽的觀眾，都能看到高雄的美。

陳其邁說，這次有來自26國家、超過120名選手，齊聚港都，希望他們比賽之餘，也能夠體驗高雄的熱情、友善。他要替所有選手加油，但也希望台灣隊可以把冠軍留在台灣。

2022大選

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