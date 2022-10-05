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「台北是疫情的開始！」賴清德站台扣分？負聲量是正聲量3倍 學者：你累了嗎

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
賴清德先前在民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部成立大會上稱「台北市疫情的開始」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
賴清德先前在民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部成立大會上稱「台北市疫情的開始」。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

image source:FB/陳時中

文/蔡岳霖

民進黨台北市長參選人陳時中10月1日，盛大成立競選總部，綠營要角幾乎都到齊，而副總統賴清德上台助講時說了一句「台北市是疫情的開始」，此話引發熱議。台北市柯文哲認為「賴清德不出12小時必為失言道歉」，但隔了12小時賴清德並未為此致歉，柯文哲給自己一個台階下，表示「人在江湖，賴清德不能依自己的意思做」。針對賴清德「台北市是疫情的開始」的這句話，指揮中心指揮官王必勝3日受訪時幫忙緩頰，強調自己已將賴清德那一整段發言看完，認為賴清德是站在對台北市市民體恤的立場，而說出這番話。

賴清德台北、台中輔選網友熱議！ 單日聲量飆破2萬筆

賴清德近期頻頻幫忙站台，替陳時中輔選時，喊出「台北市是疫情的開始」；為民進黨台中市長參選人蔡其昌助講時，大讚蔡其昌就像烏克蘭總統澤倫斯基一樣保衛民眾，連番言論皆引起討論。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年9月26日～2022年10月02日），近一週賴清德的網路聲量飆破4萬筆，其中10月2日單日負面聲量達到8,266筆，正面聲量僅2,737筆，負面聲量為正面聲量的3倍。主要原因為10月1日賴清德替陳時中站台時表示「台北是疫情的開始」，這句話直到隔天還在持續延燒，再加上賴清德10月2日赴台中幫忙民進黨台中市長參選人蔡其昌站台致詞時，以澤倫斯基比擬蔡其昌，也吸引不少負面聲量。

賴清德站台失言？單日負面聲量逼近9千筆 學者：選情上恐幫倒忙

中華民國防疫學會理事長王任賢則表示，賴清德不是糊塗人，更不會講糊塗話，王任賢：「在選舉場合會講這種話，我認為不是無心，可能是有意講的，或許是不同派系內鬥嚴重。」王任賢進一步表示， 賴清德應該主動出來說明，不然對選情真的就像幫倒忙，也難怪在喊當選的時候，陳時中手會舉一半而已。

針對賴清德連兩天站台輔選致詞都引起風波，東華大學教授施正鋒表示：「賴清德是不是累了，要不要喝提神飲料？」施正鋒認為一般人都知道當時的「3+11」政策造成疫情破口，但卻刻意推給台北市，許多台北市民心中都有不少感受，施正鋒：「我認為凹得太牽強，雙北疫情很嚴重的時候，黃偉哲和賴清德都在罵台北，這筆帳要怎麼算。」

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德近三日關鍵字 「傷害、失言、不負責任、道歉」全入列

同樣根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年9月30日~2022年10月2日）賴清德近三日網路熱門關鍵字，包括「副總統、陳時中、總部、成立、競總」都擠進了排行榜；另外像是「疫情、破口、起點、傷害、失言、不負責任」也都入列，而「柯文哲」認為賴清德「不出」24小時就會「道歉」，相關系列討論字詞也成網友熱搜關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月26日至2022年10月02日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。


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