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柯文哲和陳時中互嗆「去死吧、沒口德」 網友等看誰要道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人陳時中日前接受聯合報專訪，對於防疫的成績，他給自己打分數，「整體防疫成績85分、疫苗採購90分」。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中日前接受聯合報專訪，對於防疫的成績，他給自己打分數，「整體防疫成績85分、疫苗採購90分」。記者胡經周／攝影

新冠疫情延燒至今兩年多，陳時中早已卸下防疫指揮官角色，代表民進黨參選台北市長。日前陳時中接受聯合報專訪，談到若要給自己打分數，整體防疫成績85分、疫苗採購90分，沒想到這段話，再掀政壇口水戰。

台北市長柯文哲和台北市長參選人黃珊珊昨(4)日接受《17好政點》直播節目採訪，當主持人朱凱翔提出，民進黨台北市長參選人陳時中自評「整體防疫85分、買疫苗90分，」柯文哲露出驚訝表情，直接爆粗口「去死吧！」。今(5)日陳時中受訪被問到這件事，他表示這是柯文哲的習慣用語，用這樣的話語只是顯露自己「沒口德」而已，對選戰沒什麼幫助。

對於民進黨北市長參選人陳時中自評擔任防疫指揮官時，「防疫85分、疫苗政策90分」，柯文哲露出驚訝表情，並怒飆「去死吧！」圖擷自17好政點
對於民進黨北市長參選人陳時中自評擔任防疫指揮官時，「防疫85分、疫苗政策90分」，柯文哲露出驚訝表情，並怒飆「去死吧！」圖擷自17好政點

ptt網友熱議，「阿北又失言了、「阿北這種表達方式就是兩面刃，支持者聽得很爽，然而對一般大眾而言引起反感比例可能更高」、「安安(蔣萬安)得5分」。

也有人對陳時中自評分數有意見，「也太自我感覺良好了吧」、「我知道，滿分1000分？」、「看到90分，我也想罵吃屎吧」、「死那麼多人只是錯失10分？」、「買疫苗也敢提！真的是去死吧」、「自評90分當然活該被罵」、「看用什麼角度去評分啊？高端發大財的 角度，90分謙虛了」。

也有網友覺得罵人就不對，「自比雍正？去死吧」、「台北最爛就他」、「用詞的壞習慣還有人捧」、「粗暴言論DUCK不必」、「12小時內會道歉嗎」。

也有人力挺柯文哲，「簡單粗暴，讚」、「阿伯，誠實會受傷」、「阿北總是能說出我的心裡話」。

2022大選 陳時中 柯文哲 台北市選舉 台北市長 黃珊珊 疫苗

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