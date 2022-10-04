雲林議長今晚成立競總 朱立倫1周兩度到雲林站台

尋求連任的雲林縣議長沈宗隆今晚和雲林縣長張麗善在土庫鎮成立聯合競選總部，國民黨主席朱立倫到場相挺，這也是朱立倫在一周內第二次到雲林為黨員站台，他說，只要需要朱立倫的時候，他一定會來，他帶領高喊口號拉抬聲勢。

雲林縣議長沈宗隆今晚在老家土庫鎮和也尋求連任的雲林縣長張麗善成立聯合競總，朱立倫先抵當地六房媽祖廟上香祈福，被問到為何一周內兩度到雲林，他說，雲林推出多位優秀人才，選舉就是需要好的人出來，雲林縣長張麗善任內表現相當好，為了雲林的發展，所以只要有需要他時，再忙他也會抽空來。

朱立倫說，沈宗隆他的好朋友，所以一定要來為他讚聲加油，沈宗隆從基層上來，一路走來重情重義，並配合張縣長施政，才讓雲林大進步，不只要讓沈連任議員更要連任議長。

朱立倫更推崇雲林縣長張麗善任內表現，3年多來如何爭取經費，節省預算來還債，讓雲林政績可圈可點，今天是重陽老人節，相信張縣長是最好的雲林女兒，一定為大家爭取更多，讓老人過得更好。

朱立倫說，他感恩雲林，尤其在桃園和新北縣長任內都讓雲林鄉親照顧支持，所以他感恩雲林，才一周兩度來雲林，所以大家一定要支持所有國民黨推出的好人選，繼續為雲林打拼努力。

張麗善表示，3年多來在環境困難下，福利沒變少，老人福利金更多，還班班有冷氣等等，還為雲林還了68億債務，大幅減輕縣庫負擔，各方面也不輸給外縣市，光拿回土庫鎮建設超過10億元，希望土庫鄉親繼續支持議長和縣長繼續打造更美好未來。